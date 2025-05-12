هل إسرائيل وراء إنفجار ميناء رجائي؟.. هذا ما كشفته مسؤولة إيرانيّة

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني
أن انفجار ميناء رجائي والحوادث الأخرى التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة لا علاقة لها بإسرائيل وجاءت نتيجة "التسيّب البشري
".
وأوضحت في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي
" أن التحقيقات الرسمية لم تثبت وجود أي عمل تخريبي وراء الحادث في ميناء "شهيد
رجائي"، مشيرة إلى أن السلطات اعتقلت شخصين على خلفية التقصير الذي أدى إلى وقوع هذه الكارثة.
وفي ما يتعلق باستجواب وزيرة الطرق والتنمية العمرانية فرزانه صادق في البرلمان الإيراني
، قالت مهاجراني إن هذا الإجراء "قد يكون مرتبطا بشكل ما بالحادثة، لكنه يأتي ضمن الحقوق الدستورية لمجلس الشورى
الإسلامي في مساءلة المسؤولين عن أدائهم".
وأشارت إلى أن "الاستجواب يجب أن يتم وفقا لاعتبارات مهنية بعيدا عن أي استغلال سياسي"، مشددة على أن الحكومة تتعامل مع هذه القضية بشفافية تامة.
وعن الاتهامات التي تربط إسرائيل
بحوادث مشابهة، شددت مهاجراني على أن "إيران
لا تستبعد القضايا
الأمنية في تحقيقاتها، لكنها حتى الآن لم تجد أي دليل يثبت تورط إسرائيل أو أي جهة خارجية في الانفجار الأخير".
وذكرت أن إيران تعرضت سابقا لـ"عمليات إرهابية اقتصادية وعلمية، أدت إلى اغتيال عدد من خبرائها النوويين، إلا أن طهران
تتعامل مع هذه القضايا بحزم وتعتمد على قدراتها الدفاعية والأمنية القوية لمنع أي تهديدات محتملة". (روسيا اليوم)