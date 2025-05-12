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عربي-دولي
"بردّ قويّ"... فرنسا تتوعد الجزائر
Lebanon 24
12-05-2025
|
09:54
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قال
وزير الخارجية
الفرنسية
جان نويل بارو
، إن بلاده ستردّ على قرار
الجزائر
"غير المبرر" بترحيل 15 مسؤولا فرنسيّاً.
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وذكرت
وكالة الأنباء الجزائرية
في وقت سابق أن السلطات طلبت من
القائم بالأعمال
في
السفارة الفرنسية
لدى الجزائر خلال استقباله في مقرّ
وزارة الشؤون الخارجية
"بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وقال
بارو
للصحافيين في نورماندي: "رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر، ومثلما فعلت الشهر الماضي سنردّ على الفور وبطريقة قويّة ومتناسبة". (سكاي نيوز)
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