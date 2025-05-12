"بردّ قويّ"... فرنسا تتوعد الجزائر

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قال ، إن بلاده ستردّ على قرار "غير المبرر" بترحيل 15 مسؤولا فرنسيّاً.وذكرت في وقت سابق أن السلطات طلبت من في لدى الجزائر خلال استقباله في مقرّ "بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".