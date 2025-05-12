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عربي-دولي
غزة تستعد لتسليم الجندي الأسير.. والصليب الأحمر يرفع الجاهزية
Lebanon 24
12-05-2025
|
09:59
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أعلن الناطق العسكري باسم
كتائب
"القسام"، الجناح العسكري لحركة "
حماس
"،
صباح اليوم
الاثنين، عن قرار بالإفراج عن الجندي
الإسرائيلي
الذي يحمل الجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، المحتجز في
قطاع غزة
منذ تشرين الأول 2023.
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وقال
أبو عبيدة
، في بيان نُشر عبر قناة "
تلغرام
" الرسمية لكتائب القسام: "قررت كتائب الشهيد
عز الدين القسام
الإفراج عن الجندي
الصهيوني
الذي يحمل الجنسية الأميركية،
الأسير
عيدان ألكسندر، وذلك اليوم الاثنين 12 أيار 2025".
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
كثفت من تحركاتها الميدانية في عدد من مناطق قطاع غزة، تحضيرًا لاستلام الأسير. وأوضحت أن ترتيبات لوجستية وأمنية تجري على قدم وساق لضمان تنفيذ عملية التسليم بسلاسة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهده الساحة
الفلسطينية
–
الإسرائيلية
، وسط تعثر جهود التهدئة واستمرار التوترات، فيما لم تصدر بعد أي تعليقات رسمية من الحكومة الإسرائيلية أو
الإدارة الأميركية
حول عملية الإفراج المرتقبة. (روسيا اليوم)
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