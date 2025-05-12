غزة تستعد لتسليم الجندي الأسير.. والصليب الأحمر يرفع الجاهزية

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أعلن الناطق العسكري باسم "القسام"، الجناح العسكري لحركة " "، الاثنين، عن قرار بالإفراج عن الجندي الذي يحمل الجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، المحتجز في منذ تشرين الأول 2023.وقال ، في بيان نُشر عبر قناة " " الرسمية لكتائب القسام: "قررت كتائب الشهيد الإفراج عن الجندي الذي يحمل الجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، وذلك اليوم الاثنين 12 أيار 2025".وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن كثفت من تحركاتها الميدانية في عدد من مناطق قطاع غزة، تحضيرًا لاستلام الأسير. وأوضحت أن ترتيبات لوجستية وأمنية تجري على قدم وساق لضمان تنفيذ عملية التسليم بسلاسة.وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهده الساحة – ، وسط تعثر جهود التهدئة واستمرار التوترات، فيما لم تصدر بعد أي تعليقات رسمية من الحكومة الإسرائيلية أو حول عملية الإفراج المرتقبة. (روسيا اليوم)