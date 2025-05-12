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عربي-دولي
مكتب نتنياهو: المفاوضات لن تتمّ إلا تحت النار
Lebanon 24
12-05-2025
|
10:18
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أعلن
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو
أنه التقى اليوم مبعوث الرئيس الأميركي إلى
الشرق الأوسط
ستيف ويتكوف
والسفير الأميركي مايك هكابي، ووجه بإرسال وفد تفاوضي إلى
الدوحة
.
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وأضاف أن "نتنياهو تحدث بعد ذلك مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، وشكرخ على مساعدته في إطلاق سراح الجندي
الإسرائيلي
- الأميركي عيدان ألكسندر".
وتابع
مكتب نتنياهو
أن "
ترامب
أكد التزامه تجاه
إسرائيل
ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
".
وقال إنّ "المفاوضات لن تتمّ إلا تحت النار". (روسيا اليوم)
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