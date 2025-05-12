مكتب نتنياهو: المفاوضات لن تتمّ إلا تحت النار

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وأضاف أن "نتنياهو تحدث بعد ذلك مع الرئيس الأميركي ، وشكرخ على مساعدته في إطلاق سراح الجندي - الأميركي عيدان ألكسندر". أعلن أنه التقى اليوم مبعوث الرئيس الأميركي إلى والسفير الأميركي مايك هكابي، ووجه بإرسال وفد تفاوضي إلى .وأضاف أن "نتنياهو تحدث بعد ذلك مع الرئيس الأميركي ، وشكرخ على مساعدته في إطلاق سراح الجندي - الأميركي عيدان ألكسندر".



وتابع أن " أكد التزامه تجاه ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق مع ".

وقال إنّ "المفاوضات لن تتمّ إلا تحت النار". (روسيا اليوم)