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عربي-دولي

مكتب نتنياهو: المفاوضات لن تتمّ إلا تحت النار

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:18
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى اليوم مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والسفير الأميركي مايك هكابي، ووجه بإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة.
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وأضاف أن "نتنياهو تحدث بعد ذلك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشكرخ على مساعدته في إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي - الأميركي عيدان ألكسندر".

وتابع مكتب نتنياهو أن "ترامب أكد التزامه تجاه إسرائيل ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي".
 
 
وقال إنّ "المفاوضات لن تتمّ إلا تحت النار". (روسيا اليوم)
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