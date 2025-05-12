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عربي-دولي
وثيقة تحذّر: الوضع في سوريا يشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا
Lebanon 24
12-05-2025
|
10:27
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كشفت وثيقة داخلية صادرة عن
الاتحاد الأوروبي
بشأن
مكافحة الإرهاب
، أن الأوضاع الأمنية في
سوريا
قد تُشكّل مصدر تهديد مباشر لأمن القارة الأوروبية.
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وأشارت الوثيقة إلى أن "مستوى خطر الإرهاب داخل دول الاتحاد لا يزال مرتفعًا"، مشددة على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يزالان يمثلان تهديدًا كبيرًا للتكتل
الأوروبي
وأعضائه.
وتحذر الوثيقة من أن تصاعد التوترات في سوريا قد يُسفر عن إعادة تنشيط الجماعات الجهادية في المنطقة، سواء عبر انتقالها من الأراضي
السورية
إلى داخل
أوروبا
، أو من خلال تحريك عناصرها النائمة داخل القارة عن بُعد.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه الملف السوري تعقيدات أمنية وسياسية متزايدة، مع تراجع الاهتمام الدولي بمتابعة الوضع على الأرض، وسط مخاوف من استغلال ذلك الفراغ من قبل التنظيمات المتطرفة. (ارم نيوز)
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