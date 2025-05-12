وثيقة تحذّر: الوضع في سوريا يشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا

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كشفت وثيقة داخلية صادرة عن بشأن ، أن الأوضاع الأمنية في قد تُشكّل مصدر تهديد مباشر لأمن القارة الأوروبية.وأشارت الوثيقة إلى أن "مستوى خطر الإرهاب داخل دول الاتحاد لا يزال مرتفعًا"، مشددة على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يزالان يمثلان تهديدًا كبيرًا للتكتل وأعضائه.وتحذر الوثيقة من أن تصاعد التوترات في سوريا قد يُسفر عن إعادة تنشيط الجماعات الجهادية في المنطقة، سواء عبر انتقالها من الأراضي إلى داخل ، أو من خلال تحريك عناصرها النائمة داخل القارة عن بُعد.وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه الملف السوري تعقيدات أمنية وسياسية متزايدة، مع تراجع الاهتمام الدولي بمتابعة الوضع على الأرض، وسط مخاوف من استغلال ذلك الفراغ من قبل التنظيمات المتطرفة. (ارم نيوز)