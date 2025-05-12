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بن غفير: تلقينا دعما من أميركا لفتح "أبواب الجحيم" على غزة

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:38
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أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تصريحات هجومية جديدة على حركة "حماس" مع إشارته إلى تلقي تل أبيب "دعما أميركيا لفتح أبوب الجحيم على غزة".
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وقال بن غفير إن هزيمة حركة "حماس" هو "الهدف الأساسي"، وأضاف: "علينا أن نتوقف عن المماطلة، وأن نشنّ هجوما حاسما لدحر الحركة، وتشجيع الهجرة من قطاع غزة، لا أن نجلب المساعدات إلى القطاع". (روسيا اليوم)
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