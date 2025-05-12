بن غفير: تلقينا دعما من أميركا لفتح "أبواب الجحيم" على غزة

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أطلق تصريحات هجومية جديدة على حركة " " مع إشارته إلى تلقي "دعما أميركيا لفتح أبوب الجحيم على غزة".وقال إن هزيمة حركة "حماس" هو "الهدف الأساسي"، وأضاف: "علينا أن نتوقف عن المماطلة، وأن نشنّ هجوما حاسما لدحر الحركة، وتشجيع الهجرة من ، لا أن نجلب المساعدات إلى القطاع". (روسيا اليوم)