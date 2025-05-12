بالصور: تمساح بطول 9 أمتار يقتحم مدرسة أطفال!

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ووفقًا لما نقله موقع " "، هرعت فرق مختصة بالتعامل مع الحيوانات المفترسة إلى الموقع فور الإبلاغ عن وجود التمساح، حيث عملت على تأمين المكان وتوجيه حركة المشاة بعيدًا عن موقع الخطر، حفاظًا على سلامة الجميع. في حادثة مثيرة شهدتها الأميركية، تمكنت السلطات المحلية من السيطرة على تمساح ضخم يبلغ طوله 9 أمتار، بعدما شوهد يتجول في باحة إحدى المدارس الابتدائية أثناء مغادرة الطلاب والموظفين للمبنى.ووفقًا لما نقله موقع " "، هرعت فرق مختصة بالتعامل مع الحيوانات المفترسة إلى الموقع فور الإبلاغ عن وجود التمساح، حيث عملت على تأمين المكان وتوجيه حركة المشاة بعيدًا عن موقع الخطر، حفاظًا على سلامة الجميع.





وبعد جهد منسق، تمكن الفريق من السيطرة على التمساح دون إصابته، حيث تم قلبه على ظهره وتحميله داخل شاحنة باستخدام لوح خشبي، ثم نقله لاحقًا إلى البرية لإطلاقه في بيئته الطبيعية.



وانتشر مقطع فيديو يوثق عملية الإمساك بالتمساح على صفحة مكتب عمدة مقاطعة عبر " "، حيث أظهرت اللقطات لحظة التعامل معه واحتجازه بنجاح. وبعد جهد منسق، تمكن الفريق من السيطرة على التمساح دون إصابته، حيث تم قلبه على ظهره وتحميله داخل شاحنة باستخدام لوح خشبي، ثم نقله لاحقًا إلى البرية لإطلاقه في بيئته الطبيعية.وانتشر مقطع فيديو يوثق عملية الإمساك بالتمساح على صفحة مكتب عمدة مقاطعة عبر " "، حيث أظهرت اللقطات لحظة التعامل معه واحتجازه بنجاح.