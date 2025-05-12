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عربي-دولي
بالصور: تمساح بطول 9 أمتار يقتحم مدرسة أطفال!
Lebanon 24
12-05-2025
|
10:55
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في حادثة مثيرة شهدتها
ولاية فلوريدا
الأميركية، تمكنت السلطات المحلية من السيطرة على تمساح ضخم يبلغ طوله 9 أمتار، بعدما شوهد يتجول في باحة إحدى المدارس الابتدائية أثناء مغادرة الطلاب والموظفين للمبنى.
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ووفقًا لما نقله موقع "
بيبول
"، هرعت فرق مختصة بالتعامل مع الحيوانات المفترسة إلى الموقع فور الإبلاغ عن وجود التمساح، حيث عملت على تأمين المكان وتوجيه حركة المشاة بعيدًا عن موقع الخطر، حفاظًا على سلامة الجميع.
وبعد جهد منسق، تمكن الفريق من السيطرة على التمساح دون إصابته، حيث تم قلبه على ظهره وتحميله داخل شاحنة باستخدام لوح خشبي، ثم نقله لاحقًا إلى البرية لإطلاقه في بيئته الطبيعية.
وانتشر مقطع فيديو يوثق عملية الإمساك بالتمساح على صفحة مكتب عمدة مقاطعة
هيلزبورو
عبر "
فيسبوك
"، حيث أظهرت اللقطات لحظة التعامل معه واحتجازه بنجاح.
ورغم المخاطر التي شكلها الحيوان، عبّر عدد من السكان المحليين عن تعاطفهم وقلقهم على سلامته، مشيرين إلى أنه معروف في المنطقة باسم "إلفيس"، ويُعد من "الشخصيات المألوفة"، إذ اعتاد السكان رؤيته منذ سنوات، كما أن قدمًا مفقودة كانت تميّزه عن غيره من التماسيح.
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