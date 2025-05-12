إيران "تتصرف بذكاء" وزيارتي إلى الشرق الأوسط "تاريخية"... كلام مُثير من ترامب!

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وخلال مؤتمر صحفي لهُ، كشف أن مبعوثه إلى ستيف ويتكوف، رجل الصفقات وهو يؤدي عملا جيدا.وأشار إلى أن أخبرت والدَي المواطن الأميركي عيدان ألكسندر بقرب إطلاق سراحه، مؤكدا أن ذلك سيتم خلال ساعتين قبل وصول ويتكوف لإسرائيل.كما تناول ترامب في مؤتمره الصحفي ملف الحوثيين في اليمن، فقال: "الحوثيون قالوا إنهم أوقفوا هجماتهم على سفننا بعد حملة عسكرية لقواتنا عليهم وأنا سعيد لذلك".وحول قال ترامب إنها "تتصرف بذكاء وتتحلى بالعقلانية" مشددا على أنه "لا يمكن لإيران أن تحصل على أسلحة نووية".وبالنسبة لسوريا، قال ترامب: "أفكر في تخفيف عليها"، موضحا أن الرئيس "طلب رفع العقوبات المفروضة على ".اما عن الحرب ، قال ترامب: "الخميس ستجتمع وأوكرانيا وهو اجتماع مهم وسيوقف حمام . أفكر في السفر إلى الخميس للمباحثات الروسية- الأوكرانية".وفي ملف ، لفت ترامب إلى أن بكين وافقت على فتح أسواقها للشركات الأميركية وإزالة كل رسومها الجمركية، لافتا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الصيني نهاية الأسبوع.وتابع: "المحادثات في جنيف مع الصين كانت ودية ونحن لا نريد الإضرار بها والعلاقات بيننا جيدة جدا".وتطرق ترامب إلى الصراع الأخير بين الهند وباكستان، قائلا: إنه حال دون وقوع "حرب نووية" بين البلدين، مضيفا: "لو حدثت حرب نووية بين باكستان والهند لمات الملايين وأنا سعيد بالتوصل لوقف لإطلاق النار".وأشار إلى أن: "الهند وباكستان تريدان التجارة مع الولايات المتحدة ونحن نريد ذلك أيضا".