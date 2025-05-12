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عربي-دولي

موسكو تدعو لحوار جاد لتحقيق سلام دائم.. وترفض سياسة التهديدات

Lebanon 24
12-05-2025 | 11:35
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قال الكرملين اليوم، إنه يريد مفاوضات "جدّية" للتوصّل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا وسلام طويل الأمد، بعد اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد مباحثات مباشرة بين الروس والأوكرانيين الخميس في إسطنبول.
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وصرّح دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين خلال إحاطته الإعلامية: "نحن مستعدّون للبحث بجدّية عن سبل التسوية السلمية على المدى الطويل"، من دون الردّ على مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع "شخصياً" بنظيره الروسي في إسطنبول.

في سياق متصل، اعتبر الكرملين أن "لغة الإنذارات غير مقبولة" بعدما حضّت كييف وحليفاتها الأوروبية موسكو على قبول وقف لإطلاق النار لمدّة 30 يوماً قبل محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا حول تسوية النزاع بينهما.

وقال بيسكوف إن "لغة الإنذارات غير مقبولة لموسكو وغير لائقة. ولا يجوز مخاطبة روسيا بهذه الطريقة". (العربية)
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