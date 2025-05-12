موسكو تدعو لحوار جاد لتحقيق سلام دائم.. وترفض سياسة التهديدات

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قال اليوم، إنه يريد مفاوضات "جدّية" للتوصّل إلى تسوية للنزاع في وسلام طويل الأمد، بعد اقتراح عقد مباحثات مباشرة بين والأوكرانيين الخميس في إسطنبول.وصرّح الناطق باسم الكرملين خلال إحاطته الإعلامية: "نحن مستعدّون للبحث بجدّية عن سبل التسوية السلمية على المدى "، من دون الردّ على مقترح الرئيس الأوكراني الاجتماع "شخصياً" بنظيره الروسي في إسطنبول.في سياق متصل، اعتبر الكرملين أن "لغة الإنذارات غير مقبولة" بعدما حضّت وحليفاتها الأوروبية على قبول وقف لإطلاق النار لمدّة 30 يوماً قبل محادثات مباشرة بين وأوكرانيا حول تسوية النزاع بينهما.وقال بيسكوف إن "لغة الإنذارات غير مقبولة لموسكو وغير لائقة. ولا يجوز مخاطبة روسيا بهذه الطريقة". (العربية)