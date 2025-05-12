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بالفيديو... حماس تسلّم الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر

Lebanon 24
12-05-2025 | 11:33
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سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين في شمال خان يونس، الرهينة الإسرائيليّ الأميركيّ عيدان ألكسندر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن المقرّر أن يُنقل ألكسندر إلى الجانب الإسرائيلي عبر معبر كيسوفيم.

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مشاهد من عملية تسليم كتائب القسام الأسير"عيدان ألكسندر"للصليب الأحمر في شمال خانيونس pic.twitter.com/KQR8WvRgSd

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأنّ مروحية تابعة لسلاح الجو أقلّت والدة ألكسندر إلى قاعدة رعيم، حيث يتواجد أيضاً المبعوث الأميركيّ ستيف ويتكوف.

أما وزارة الصحة الإسرائيليّة، فأعلنت أن ألكسندر سيتوجه بعد إجراء تقييم أولي إلى مركز الاستقبال في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وعيدان ألكسندر رهينة أميركي إسرائيلي محتجز في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أن عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة في غزة، سيتم إطلاق سراحه كجزء من جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.
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