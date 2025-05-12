بالفيديو... حماس تسلّم الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر

سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين في شمال خان يونس، الرهينة الإسرائيليّ الأميركيّ عيدان ألكسندر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن المقرّر أن يُنقل ألكسندر إلى الجانب الإسرائيلي عبر معبر كيسوفيم.
مشاهد من عملية تسليم كتائب القسام الأسير"عيدان ألكسندر"للصليب الأحمر في شمال خانيونس pic.twitter.com/KQR8WvRgSd
— محمد الفقيه (@mmdlfqy58775689) May 12, 2025
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأنّ مروحية تابعة لسلاح الجو أقلّت والدة ألكسندر إلى قاعدة رعيم، حيث يتواجد أيضاً المبعوث الأميركيّ ستيف ويتكوف.
أما وزارة الصحة الإسرائيليّة، فأعلنت أن ألكسندر سيتوجه بعد إجراء تقييم أولي إلى مركز الاستقبال في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.