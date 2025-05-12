بالفيديو... حماس تسلّم الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر

سلّمت ، الجناح العسكري لحركة ، مساء الإثنين في شمال ، الرهينة الإسرائيليّ الأميركيّ عيدان ألكسندر إلى .

ومن المقرّر أن يُنقل ألكسندر إلى الجانب عبر معبر كيسوفيم.





Advertisement

مشاهد من عملية تسليم القسام "عيدان ألكسندر"للصليب الأحمر في شمال خانيونس pic.twitter.com/KQR8WvRgSd

وكانت الإذاعة قد أفادت في وقت سابق بأنّ مروحية تابعة لسلاح الجو أقلّت والدة ألكسندر إلى قاعدة رعيم، حيث يتواجد أيضاً المبعوث الأميركيّ .

أما الإسرائيليّة، فأعلنت أن ألكسندر سيتوجه بعد إجراء تقييم أولي إلى مركز الاستقبال في مستشفى إيخيلوف في .

وعيدان ألكسندر رهينة أميركي إسرائيلي محتجز في منذ السابع من تشرين الاول.وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أن عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة في غزة، سيتم إطلاق سراحه كجزء من جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.