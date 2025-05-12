مصرع 13 شخصاً بينهم عسكريون بانفجار ذخيرة في إندونيسيا

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أعلنت القوات المسلحة ، اليوم الاثنين، عن مقتل 13 شخصًا، بينهم أربعة عسكريين، إثر انفجار وقع خلال عملية التخلص من ذخيرة منتهية الصلاحية في قرية ساجارا بمنطقة جاروت، غرب البلاد.ونقلت وكالة "أنتارا" الرسمية عن الميجور جنرال كريستومي سيانتوري، رئيس للقوات المسلحة، أن جثث الضحايا تم نقلها إلى مستشفى باميونجبوك الإقليمي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية جارية لتأمين المنطقة تحسبًا لانفجارات إضافية.وأكد سيانتوري في تصريحات تلفزيونية من جاكرتا أن "التحقيق جارٍ لتحديد ملابسات الحادث، وسنعلن النتائج حال اكتمالها"، فيما أشار الجنرال مارولي سيمانجونتاك إلى أن الانفجار وقع خلال عملية رسمية لإتلاف ذخائر تالفة، مؤكدًا أن كل الاحتمالات قيد البحث. (ارم نيوز)