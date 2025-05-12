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عربي-دولي

مصرع 13 شخصاً بينهم عسكريون بانفجار ذخيرة في إندونيسيا

Lebanon 24
12-05-2025 | 16:00
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أعلنت القوات المسلحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، عن مقتل 13 شخصًا، بينهم أربعة عسكريين، إثر انفجار وقع خلال عملية التخلص من ذخيرة منتهية الصلاحية في قرية ساجارا بمنطقة جاروت، غرب البلاد.
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ونقلت وكالة "أنتارا" الرسمية عن الميجور جنرال كريستومي سيانتوري، رئيس المكتب الإعلامي للقوات المسلحة، أن جثث الضحايا تم نقلها إلى مستشفى باميونجبوك الإقليمي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية جارية لتأمين المنطقة تحسبًا لانفجارات إضافية.

وأكد سيانتوري في تصريحات تلفزيونية من جاكرتا أن "التحقيق جارٍ لتحديد ملابسات الحادث، وسنعلن النتائج حال اكتمالها"، فيما أشار رئيس أركان الجيش الجنرال مارولي سيمانجونتاك إلى أن الانفجار وقع خلال عملية رسمية لإتلاف ذخائر تالفة، مؤكدًا أن كل الاحتمالات قيد البحث. (ارم نيوز)
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