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عربي-دولي

"جاهزون لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار"... هذا ما أعلنته حماس!

Lebanon 24
12-05-2025 | 12:02
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أعلنت حركة حماس الإفراج عن الأسير الأميركي الإسرائيلي، الجندي عيدان ألكسندر.

وفي بيان لها، قالت حماس "أفرجت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن الجندي الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية الأسير عيدان ألكسندر، بعد الاتصالات مع الإدارة الأميركية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة".
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وأكدت "هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية".

وتابع البيان "نؤكد أن المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى. وأما مواصلة العدوان فإنه يطيل معاناتهم وقد يقتلهم. نؤكد جاهزية الحركة للشروع فورا في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزة".

وقال "نحث إدارة الرئيس ترامب على مواصلة جهودها لإنهاء هذه الحرب الوحشية التي يشنها مجرم الحرب نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزل في قطاع غزة".
 
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