"جاهزون لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار"... هذا ما أعلنته حماس!

أعلنت حركة الإفراج عن الأميركي ، الجندي عيدان ألكسندر.

Advertisement

وفي بيان لها، قالت حماس "أفرجت الشهيد عن الجندي الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية الأسير عيدان ألكسندر، بعد الاتصالات مع ، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في ".وأكدت "هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية".وتابع البيان "نؤكد أن المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى. وأما مواصلة العدوان فإنه يطيل معاناتهم وقد يقتلهم. نؤكد جاهزية الحركة للشروع فورا في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش ، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزة".وقال "نحث على مواصلة جهودها لإنهاء هذه الحرب الوحشية التي يشنها مجرم الحرب على الأطفال والنساء والمدنيين العزل في قطاع غزة".