جهود أمنية في طرابلس لتفادي التصعيد العسكري في ليبيا

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في ظل تصاعد حدة التوتر الأمني غربي عقد بالعاصمة اجتماع أمني بين قيادات التشكيلات المسلحة في محاولة لاحتواء الوضع المتدهور وتفادي اندلاع صراع جديد في العاصمة.ويأتي الاجتماع الذي عقد أمس الأحد عقب سلسلة من التحركات العسكرية المقلقة التي شملت انتشارا واسعا للآليات المسلحة في محيط ووسط طرابلس، ما أثار موجة من القلق بين سكان المدينة وسط مخاوف من انهيار الوضع الأمني.وأكد مصدر أمني في ليبيا أن اللقاء خلص إلى اتفاق مبدئي يقضي بتجنيب طرابلس أي مواجهات مسلحة، والتزام الأطراف بتهدئة الوضع، حفاظا على أمن العاصمة وسلامة سكانها.من جهتها، عبرت بعثة للدعم في ليبيا عن "قلقها العميق" إزاء التحركات العسكرية المتزايدة في طرابلس والمنطقة الغربية، داعية إلى "خفض التصعيد فورا" والانخراط في "حوار بناء لتسوية الخلافات".كما شددت البعثة على أهمية حماية المدنيين، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم المبادرات السلمية التي يقودها الأعيان والقيادات الاجتماعية. (روسيا اليوم)