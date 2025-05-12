زيلينسكي أمل بمشاركة ترامب في المباحثات مع روسيا في تركيا

Advertisement

أعرب الرئيس الأوكراني اليوم الاثنين عن أمله في حضور الرئيس الأميركي إلى للمشاركة في المحادثات المباشرة المحتملة بين وموسكو الخميس، بعد أن أعلن أنه "يفكّر" في السفر إلى هناك.وكتب في منشور على : "سأكون في تركيا. آمل ألا يتجنب هذا الاجتماع. وبالطبع، نتمنى جميعناً في أن يكون متواجداً معنا". (العربية)