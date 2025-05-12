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عربي-دولي

زيلينسكي أمل بمشاركة ترامب في المباحثات مع روسيا في تركيا

Lebanon 24
12-05-2025 | 13:20
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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين عن أمله في حضور الرئيس الأميركي إلى تركيا للمشاركة في المحادثات المباشرة المحتملة بين كييف وموسكو الخميس، بعد أن أعلن دونالد ترامب أنه "يفكّر" في السفر إلى هناك.
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وكتب زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "سأكون في تركيا. آمل ألا يتجنب الروس هذا الاجتماع. وبالطبع، نتمنى جميعناً في أوكرانيا أن يكون الرئيس ترامب متواجداً معنا". (العربية)
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