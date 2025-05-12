مقابل رفع العقوبات... الشرع مُستعد لتقديم هذه التنازلات لترامب!

كشفت صحيفة "التايمز" ، مساء اليوم، أن "الرئيس السوري يريد من الرئيس الأميركي رفع مقابل تقديم بعض التنازلات".

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وبحسب الصحيفة، إن "قد يوافق على بقاء قرب مقابل رفع العقوبات عن وقد يكون مستعداً لإنشاء منطقة منزوعة السلاح أو السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بوجود أمني جنوب غربي سوريا".



وأعلنت أن "الرئيس السوري قد يعرض على إجراء محادثات للسلام مع إسرائيل".



أيضًا، أوضحت الصحيفة أن "الشرع قد يعرض على ترامب صفقة معادن على غرار ".



تابعت الصحيفة : "مبعوث الرئيس الأميركي يرى في لقاء ترامب واالشرع فرصة لكسر التقاليد".