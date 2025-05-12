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عربي-دولي

مقابل رفع العقوبات... الشرع مُستعد لتقديم هذه التنازلات لترامب!

Lebanon 24
12-05-2025 | 13:39
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كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، مساء اليوم، أن "الرئيس السوري أحمد الشرع يريد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات مقابل تقديم بعض التنازلات".

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وبحسب الصحيفة، إن الشرع "قد يوافق على بقاء إسرائيل قرب الجولان مقابل رفع العقوبات عن سوريا وقد يكون مستعداً لإنشاء منطقة منزوعة السلاح أو السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بوجود أمني جنوب غربي سوريا". 

وأعلنت أن "الرئيس السوري قد يعرض على ترامب إجراء محادثات للسلام مع إسرائيل".

أيضًا، أوضحت الصحيفة أن "الشرع قد يعرض على ترامب صفقة معادن على غرار أوكرانيا".

تابعت الصحيفة : "مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف يرى في لقاء ترامب واالشرع فرصة لكسر التقاليد".

 
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