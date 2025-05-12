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عربي-دولي

الأردن يدين بشدة اقتحام متطرفين إسرائيليين "الأقصى"

Lebanon 24
12-05-2025 | 14:46
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أدان الأردن، الاثنين، محاولة متطرفين اقتحام المسجد الأقصى، وتدنيسه عبر إدخال قربان إلى أحد باحاته، معتبرا ذلك "سابقة خطيرة".
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشد العبارات اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى، ومحاولة أحدهم تدنيسه عبر إدخال قربانٍ إلى أحد باحاته".

واعتبر أن ذلك يمثل "سابقة خطيرة تتزامن واستمرار الانتهاكات للوضع التاريخي والقانوني القائم، والتي تتم بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي".

وأكدت على "رفض المملكة المطلق لهذه الممارسات الاستفزازية من قبل المستوطنين المتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى".

وبينت أن ذلك يعتبر "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وحذرت الخارجية الأردنية من "عواقب استمرار هذه الانتهاكات". (الأناضول)
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