الأردن يدين بشدة اقتحام متطرفين إسرائيليين "الأقصى"

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أدان ، الاثنين، محاولة متطرفين ، وتدنيسه عبر إدخال قربان إلى أحد باحاته، معتبرا ذلك "سابقة خطيرة".جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشد العبارات اقتحامات المتطرفين للمسجد ، ومحاولة أحدهم تدنيسه عبر إدخال قربانٍ إلى أحد باحاته".واعتبر أن ذلك يمثل "سابقة خطيرة تتزامن واستمرار الانتهاكات للوضع التاريخي والقانوني القائم، والتي تتم بحماية من شرطة الاسرائيلي".وأكدت على "رفض المطلق لهذه الممارسات الاستفزازية من قبل المستوطنين المتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى".وبينت أن ذلك يعتبر "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في ، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".وحذرت الخارجية من "عواقب استمرار هذه الانتهاكات". (الأناضول)