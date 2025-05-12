هل سيشارك الشرع في أعمال القمة العربية في بغداد؟

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وبحسب ما نقل عن الرئاسة فإن الوفد السوري إلى القمة سيكون برئاسة والمغتربين حيث سيمثل في المناقشات والمباحثات التي ستجري خلال الاجتماع.ونهاية نيسان الفائت، تسلّم الشرع دعوة رسمية من للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد.