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عربي-دولي

هل سيشارك الشرع في أعمال القمة العربية في بغداد؟

Lebanon 24
12-05-2025 | 16:08
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افادت وسائل إعلام سورية عن المكتب الإعلامي للرئاسة السورية، تأكيدها أن الرئيس أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد.
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وبحسب ما نقل عن الرئاسة فإن الوفد السوري إلى القمة سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني حيث سيمثل سوريا في المناقشات والمباحثات التي ستجري خلال الاجتماع.


ونهاية نيسان  الفائت، تسلّم الشرع دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد.
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