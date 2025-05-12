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عربي-دولي

في أول رسالة له... هذا ما قاله عيدان ألكسندر بعد الإفراج عنه (صورة)

Lebanon 24
12-05-2025 | 16:35
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اختار الأسير الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر في أول ظهور له بعد الإفراج عنه من قبل حماس، توجيه رسالة شكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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وحين كان ألكسندر على متن المروحية التي أقلته إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية الضرورية، حمل لافتة كتب عليها: "شكرا لك أيها الرئيس ترامب، هيا غولاني!"، في إشارة إلى قوات لواء غولاني التي تقاتل في قطاع غزة.


 
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