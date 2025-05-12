في أول رسالة له... هذا ما قاله عيدان ألكسندر بعد الإفراج عنه (صورة)

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وحين كان ألكسندر على متن المروحية التي أقلته إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية الضرورية، حمل لافتة كتب عليها: "شكرا لك أيها ، هيا غولاني!"، في إشارة إلى قوات التي تقاتل في .