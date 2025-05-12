بالفيديو: اشتباكات عنيفة ومقتل مسؤول كبير... ماذا يجري في ليبيا؟

أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء الإثنين، باندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس أسفرت عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي.
الله يحفظ ليبيا وأهل ليبيا ويقيهم شر الفتن. pic.twitter.com/VWh8fPoBJ1
— عيد ربيع. آل.شيخون..🇪🇬👷🇸🇦🇱🇾. (@Eid_Rb30247) May 12, 2025
الله يحفظ ليبيا وأهل ليبيا ويقيهم شر الفتن. pic.twitter.com/VWh8fPoBJ1
وتناقلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الليبية أنباء عن انتشار مجموعات مسلحة في شوارع العاصمة ليل الإثنين – الثلاثاء
#ليبيا
مشاهد أخرة من ليبيا طرابلس. pic.twitter.com/CJaaSIm83o
— 🗺️خبر الشام (@Al1amrei) May 12, 2025
#ليبيا
مشاهد أخرة من ليبيا طرابلس. pic.twitter.com/CJaaSIm83o
ليبيا.. إعلان حالة الطوارئ الطبية وإغلاق مطار طرابلس بعد اندلاع اشتباكات مسلحة pic.twitter.com/CxPulLoAJL
— تايتل نيوز (@titlenewsiq) May 12, 2025
ليبيا.. إعلان حالة الطوارئ الطبية وإغلاق مطار طرابلس بعد اندلاع اشتباكات مسلحة pic.twitter.com/CxPulLoAJL