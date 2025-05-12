بالفيديو: اشتباكات عنيفة ومقتل مسؤول كبير... ماذا يجري في ليبيا؟

أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء الإثنين، باندلاع اشتباكات في أسفرت عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، .





الله يحفظ وأهل ليبيا ويقيهم شر الفتن. pic.twitter.com/VWh8fPoBJ1 — عيد ربيع. آل.شيخون..🇪🇬👷🇸🇦🇱🇾. (@Eid_Rb30247) May 12, 2025 Advertisement

وتناقلت ومنصات التواصل أنباء عن انتشار مجموعات مسلحة في شوارع العاصمة ليل الإثنين – الثلاثاء

ليبيا.. إعلان حالة الطوارئ الطبية وإغلاق مطار طرابلس بعد اندلاع اشتباكات مسلحة pic.twitter.com/CxPulLoAJL — تايتل نيوز (@titlenewsiq) May 12, 2025

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي المعروف بـ"غنيوة" قتل بمقر "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة العسكرية مساء الإثنين.وقال ناشطون على ، إنّهم سمعوا دوّي انفجارات وأصوات رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة طرابلس، كما نشروا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت لبداية الاشتباكات.وأضافوا أنه جرى نقل الطيران المدني من الليبية إلى مطار مصراتة، مع دخول رتل عسكري كبير إلى طرابلس.من جانبها، أصدرت الليبية بيانا عاجلا، دعت فيه المواطنين إلى منازلهم حفاظًا على سلامتهم.كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والتمركز داخل المقرات بعد التوترات الأخيرة، وعلقت الليبية الدراسة والامتحانات والعمل الإداري في جميع الكليات حتى إشعار آخر. (سكاي نيوز)