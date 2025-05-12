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عربي-دولي

بالفيديو: اشتباكات عنيفة ومقتل مسؤول كبير... ماذا يجري في ليبيا؟

Lebanon 24
12-05-2025 | 16:50
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أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء الإثنين، باندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس أسفرت عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي.

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وتناقلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الليبية أنباء عن انتشار مجموعات مسلحة في شوارع العاصمة ليل الإثنين – الثلاثاء

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي المعروف بـ"غنيوة" قتل بمقر "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء الإثنين.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّهم سمعوا دوّي انفجارات وأصوات رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة طرابلس، كما نشروا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت لبداية الاشتباكات.

وأضافوا أنه جرى نقل الطيران المدني من مطار العاصمة الليبية إلى مطار مصراتة، مع دخول رتل عسكري كبير إلى طرابلس.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الليبية بيانا عاجلا، دعت فيه المواطنين إلى التزام منازلهم حفاظًا على سلامتهم.

كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والتمركز داخل المقرات بعد التوترات الأخيرة، وعلقت جامعة طرابلس الليبية الدراسة والامتحانات والعمل الإداري في جميع الكليات حتى إشعار آخر. (سكاي نيوز) 
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