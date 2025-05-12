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عربي-دولي

​ رسمياً وبعد 10 سنوات.. منظمة الطيران المدني الدولي تُعلن عن المتهم بإسقاط الطائرة الماليزية

Lebanon 24
12-05-2025 | 23:02
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أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الإثنين، أن روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة إم.إتش 17 الماليزية التي أسقطت فوق أوكرانيا قبل 10 سنوات، ممّا أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا.
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وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي يقع مقرّها في مونتريال في كندا، إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "لها أساس في الواقع والقانون".
 
وأوضحت المنظمة في بيان أنّ "روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة الرحلة إم إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014".

ولفت البيان إلى أنّ هذا أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة "بشأن أساس نزاع بين دول أعضاء". (سكاي نيوز عربية) 
 
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