​ رسمياً وبعد 10 سنوات.. منظمة الطيران المدني الدولي تُعلن عن المتهم بإسقاط الطائرة الماليزية

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أعلنت منظمة (إيكاو)، الإثنين، أن مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة إم.إتش 17 الماليزية التي أسقطت فوق قبل 10 سنوات، ممّا أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا.وخلص التابعة للأمم المتحدة، والتي يقع مقرّها في مونتريال في ، إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها وهولندا بشأن رحلة "لها أساس في الواقع والقانون".