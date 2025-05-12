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عربي-دولي

من بينهم "رويترز".. وكالات أنباء "ممنوعة" من مرافقة ترامب في جولة الشرق الأوسط

Lebanon 24
12-05-2025 | 23:16
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أعربت المجموعة الممثلة للصحفيين العاملين في البيت الأبيض عن انزعاجها من قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقة الرئيس على متن طائرة "آير فورس وان" خلال رحلته إلى الشرق الأوسط.
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ولم يكن هناك أي مراسل من وكالات "أسوشيتد برس" أو "بلومبرغ" أو "رويترز" على متن الطائرة، التي اعتاد الرؤساء من خلالها التحدث إلى الصحفيين المرافقين لهم.
 
وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان: "تقاريرهم تُوزع بسرعة على آلاف من وسائل الإعلام وملايين القراء حول العالم يوميا، ما يضمن وصولا متكافئا إلى تغطية الرئاسة للجميع".
 
وأضافت: "هذا التغيير يُعد إساءة لكل أميركي له الحق في معرفة ما يفعله أعلى مسؤول منتخب في البلاد، بأسرع وقت ممكن". (سكاي نيوز عربية) 
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