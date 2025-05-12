من بينهم "رويترز".. وكالات أنباء "ممنوعة" من مرافقة ترامب في جولة الشرق الأوسط

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ولم يكن هناك أي مراسل من وكالات "أسوشيتد برس" أو " " أو " " ، التي اعتاد الرؤساء من خلالها التحدث إلى الصحفيين المرافقين لهم. أعربت المجموعة الممثلة للصحفيين العاملين في عن انزعاجها من قرار منع أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقة الرئيس على متن طائرة "آير فورس وان" خلال رحلته إلى .ولم يكن هناك أي مراسل من وكالات "أسوشيتد برس" أو " " أو " " ، التي اعتاد الرؤساء من خلالها التحدث إلى الصحفيين المرافقين لهم.

وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان: "تقاريرهم تُوزع بسرعة على آلاف من وملايين القراء حول العالم يوميا، ما يضمن وصولا متكافئا إلى تغطية الرئاسة للجميع".

وأضافت: "هذا التغيير يُعد إساءة لكل أميركي له الحق في معرفة ما يفعله أعلى مسؤول منتخب في البلاد، بأسرع وقت ممكن". (سكاي نيوز عربية)