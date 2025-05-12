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عربي-دولي

زيارة "تاريخية".. ترامب اليوم في السعودية و10 ملفات سيبحثها مع قادة الخليج

Lebanon 24
12-05-2025 | 23:24
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قبيل زيارته "التاريخية" إلى السعودية وقطر والإمارات، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان هذه الزيارة ستُساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.  
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وغادر ترامب، أمس الإثنين، الولايات المتحدة متجها إلى السعودية التي يستهل بها جولته الخارجية الأولى منذ عودته إلى السلطة، والتي ستقوده أيضا إلى قطر والإمارات.

وأقلعت الطائرة الرئاسية نحو الرياض من قاعدة أندروز الجوية في ضواحي واشنطن، تزامنا مع إعلان حركة حماس أنها سلمت الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا في قطاع غزة، إلى الصليب الأحمر الدولي.

وتتصدر 10 ملفات منها الأمن الإقليمي، والطاقة، والدفاع، والتعاون الاقتصادي أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.

وأعربت السعودية عن تطلعها أن تسهم الزيارة الرسمية التي سيقوم بها ترامب إلى المملكة، والتي تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للبلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام السعودي بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس): "مجلس الوزراء رحب بالزيارة الرسمية من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للمملكة"، متطلعًا "أن تسهم الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية للبلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة".(سكاي نيوز)
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