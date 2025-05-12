زيارة "تاريخية".. ترامب اليوم في السعودية و10 ملفات سيبحثها مع قادة الخليج

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قبيل زيارته "التاريخية" إلى وقطر والإمارات، أكد الرئيس الأميركي ان هذه الزيارة ستُساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في .وغادر ، أمس الإثنين، متجها إلى السعودية التي يستهل بها جولته الخارجية الأولى منذ عودته إلى السلطة، والتي ستقوده أيضا إلى قطر والإمارات.وأقلعت الطائرة الرئاسية نحو من قاعدة أندروز الجوية في ضواحي ، تزامنا مع إعلان حركة أنها سلمت الرهينة الأميركي عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا في ، إلى الدولي.وتتصدر 10 ملفات منها الأمن الإقليمي، والطاقة، والدفاع، والتعاون الاقتصادي أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول ، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.وأعربت السعودية عن تطلعها أن تسهم الزيارة الرسمية التي سيقوم بها ترامب إلى ، والتي تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للبلدين وتطويرها في مختلف المجالات.وأوضح وزير الدولة عضو لشؤون السعودي بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس): "مجلس الوزراء رحب بالزيارة الرسمية من رئيس الولايات المتحدة ترامب للمملكة"، متطلعًا "أن تسهم الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية للبلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة".(سكاي نيوز)