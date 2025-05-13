بينها دول عربية.. إليكم أفضل 20 مطارا في العالم لعام 2025

كشف تصنيف جديد لأفضل مطارات في العالم، حيث تم تتويج مطار تشانغي في سنغافورة كأفضل مطار لعام 2025، وفقا لجائزة سكاي تراكس لأفضل مطارات العالم.

وحقق مطار تشانغي في سنغافورة رقما قياسيا بحصوله على لقب أفضل مطار للمرة الـ13، وهو أحد أكثر مطارات الركاب ازدحاما في منطقة جنوب شرق .

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وتمكن مطار فانكوفر الدولي في ، من دخول قائمة أفضل المطارات في العالم حيث احتل المركز 13 في التصنيف.



أما في تصنيف أفضل مطار في أميركا الشمالية، فقد حصل أحد مطارات على المركز الأول، حيث قال "إدوارد بلايستيد" رئيس سكاي تراكس إن "تطور مطار لا غوارديا خلال العقد الماضي يعد أمرا استثنائيا".

أما مطار تشانغي، الذي يتصدر القائمة، فهو ليس مجرد محطة سفر، بل وجهة سياحية بحد ذاته. فيتميز بوجود مركز تجاري مكون من عشرة طوابق، وحدائق داخلية متعددة، ومركز للفراشات، ومنتجع صحي، وفنادق، ومعارض فنية، ومتحف، وصالات سينما، وحديقة ترفيهية تتسم بطابع حديقة الديناصورات، وأيضا شلال "رين فورتكس" الداخلي الذي يعد أكبر شلال داخلي في العالم بارتفاع يصل إلى 130 قدما.



كما حصل مطار تشانغي على جوائز أخرى من سكاي تراكس، مثل أفضل مطاعم في المطار، أفضل مطار في آسيا، وأيضا جائزة أفضل مراحيض في المطار.



وفي المركز الثاني، جاء مطار حمد الدولي في قطر، المعروف بفنونه المعمارية وأعماله الفنية، كما فاز بجوائز أفضل تسوق في المطار وأفضل مطار في منطقة .

في حين أن المراكز الثلاثة إلى الستة كانت من نصيب المطارات الآسيوية. ففي المركز الثالث، جاء مطار هانيدا الدولي في طوكيو (اليابان)، الذي حصل أيضا على لقب أنظف مطار في العالم، يليه مطار إنتشون الدولي في سيؤول (كوريا الجنوبية) في المركز الرابع، الذي فاز بجائزة أفضل موظفي مطار في العالم، ثم جاء مطار ناريتا الدولي في طوكيو(اليابان) في المركز الخامس، يليه مطار هونغ كونغ الدولي في المركز السادس.



وفي ما يلي، قائمة أفضل 20 مطارا في العالم لعام 2025، وفقا لذات التصنيف:



مطار تشانغي سنغافورة - يقع في سنغافورة.



مطار حمد الدولي - يقع في قطر.



مطار هانيدا الدولي - يقع في طوكيو، .



مطار إنتشون الدولي - يقع في سيئول، .



مطار ناريتا الدولي - يقع في طوكيو، اليابان.



مطار هونغ كونغ الدولي - يقع في هونغ كونغ.



مطار شارل ديغول الدولي - يقع في ، .



مطار فيوميتشينو الدولي - يقع في ، .



مطار ميونيخ الدولي - يقع في ميونيخ، .



مطار زيورخ الدولي - يقع في زيورخ، سويسرا.



مطار دبي الدولي - يقع في دبي،



مطار هلسنكي-فانتا الدولي - يقع في هلسنكي، فنلندا.



مطار فانكوفر الدولي - يقع في فانكوفر، كندا.



مطار إسطنبول الدولي - يقع في إسطنبول، .



مطار فيينا الدولي - يقع في فيينا، النمسا.



مطار ملبورن - يقع في ملبورن، .



مطار تشوبو سنترير الدولي - يقع في ناغويا، اليابان.



مطار كوبنهاغن - يقع في كوبنهاغن، الدنمارك.



مطار أمستردام سخيبول - يقع في أمستردام، هولندا.



مطار البحرين الدولي - يقع في المنامة، البحرين. (روسيا اليوم)