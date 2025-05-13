قبيل ساعات من وصوله.. ترامب يستثني تل أبيب من زيارته للمنطقة

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لاسيما بعد إطلاق سراح الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألسكندر أمس عقب محادثات بين حركة ومسؤولين أميركيين عبر الوسطاء العرب (قطر ومصر). أثارت زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة اليوم الثلاثاء إلى العاصمة ثم قطر والإمارات، بعض التساؤلات في الداخل ، بعدما استثنى التعريج على .لاسيما بعد إطلاق سراح الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألسكندر أمس عقب محادثات بين حركة ومسؤولين أميركيين عبر الوسطاء العرب (قطر ومصر).

فقد رأى بعض الإسرائيليين أن ذلك يُظهر أن رئيس الوزراء لم يبذل جهدًا كافيًا لتحرير الأسرى.



كما تخوف البعض الآخر من امكانية أن يخضع نتنياهو لاحقا لضغوط أميركية من أجل إبرام اتفاق أوسع يُنهي الحرب في ، قبل "هزيمة حماس"، وفق ما أفادت صحيفة " ".



سيناريو مختلف

في حين أكد يوئيل جوزانسكي، الخبير السابق في شؤون بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والذي يعمل حاليًا في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، أن "هناك شعورًا متزايدًا بأن إدارة تنأى بنفسها عن مصالح في المنطقة"



كما اعتبر أن " تعمل على سيناريو مختلف في المنطقة، لا يتضمن بالضرورة إسرائيل".



، رأى يوحنان بليسنر، رئيس معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره ، أن استثناء ترامب زيارة إسرائيل لا يعني بالضرورة "نهاية شهر العسل بين البلدين"، لكنه اعتبر أن هناك رسالة واضحة مفادها "أن ترامب ليس رئيس وزراء إسرائيل، بل رئيس الولايات المتحدة".

فيما أكد مصدر مطلع أن "مسؤولين الإسرائيليين حاولوا سابقا الاستفسار عن إمكانية توقف الرئيس الأميركي في القدس أو تل أبيب خلال رحلته. لكن ترامب أخمد بصيص الأمل الأسبوع الماضي عندما قال إنه لا يخطط لزيارة إسرائيل"، وفق ما نقلت شبكة " .



كما اعتبر أنه "ربما كان ترامب ليقتنع بإضافة الزيارة إلى جدول رحلته لو استطاع تحقيق اختراق ما، سواء كان اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، أو خطة مساعدات إنسانية".



تأتي تلك التساؤلات والمخاوف بعد تأكيد عدة تقارير ومصادر إسرؤائيلية أن بعض الخلافات شابت العلاقة بين ترامب ونتنياهو، في ملف التفاوض مع ، وغزة، فضلا عن الاتفاق الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي بين والحوثيين في اليمن.