ويتكوف يأمل في عقد قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا قريبا

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أمل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "بريتبارت" في عقد قمة سلام بين وأوكرانيا قريبا.وقال ويتكوف: "آمل في عقد قمة سلام قريبا حيث يلتقي وبوتين شخصيا للتفاوض على إنهاء الحرب في ".وأضاف: "أعتقد أن يريدون بالفعل تسوية سلمية، ويحاول كلا الجانبين فهم ما يعنيه ذلك لهم".وتابع قائلا إن الحرب "حرب غبية"، ولم يكن "من الضروري أن تحدث"، ولم تكن لتحدث لو كان في عام 2022 عندما "غزت روسيا أوكرانيا".واعتبر أمس الإثنين أن "لغة الإنذارات غير مقبولة" بعدما حضّت وحليفاتها الأوروبية على قبول وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثين يوما قبل محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا حول تسوية النزاع بينهما.وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية بأن "لغة الإنذارات غير مقبولة لموسكو وغير لائقة"، مضيفا: "لا يجوز مخاطبة روسيا بهذه الطريقة".وحضّ هاكان فيدان الإثنين روسيا وأوكرانيا إلى الاجتماع "في أسرع وقت ممكن" و"إعلان وقف إطلاق النار" بعد أن دعا الرئيس الأوكراني إلى لقائه شخصيا في إسطنبول.ودعا وزير الخارجية ديفيد لامي الرئيس إلى أن يبرهن على أنه يتعامل "بجدية" مع السلام، خلال اجتماع عقد الإثنين في حول الحرب في أوكرانيا، بعد توجيه إنذار لموسكو للقبول بوقف إطلاق النار.(سكاي نيوز)