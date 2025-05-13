وصفها بالتاريخية.. ترامب يصل الرياض بأول زيارة خارجية

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وصل الرئيس الأميركي إلى في زيارة إلى المنطقة وصفها بالتاريخية في أول جولة خارجية له منذ انتخابه، فيما تحمل الجولة دلالات سياسية، واقتصادية واسعة، بالنظر إلى توقيتها في خضم تحديات إقليمية متسارعة، بجانب مكانة كشريك استراتيجي لواشنطن في ملفات الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.وزار عدد من الرؤساء السعودية على مدار العقود الماضية، في محطات تاريخية تعكس قوة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، بجانب دور السعودية الفاعل في تحقيق الأمن والاستقرار، إذ بدأت الزيارات عام 1974 بزيارة الرئيس ريتشارد نيكسون، فيما توالت زيارات عدد من الرؤساء السابقين مثل جيمي كارتر، وجورج بوش الأب والابن كذلك، وبيل ، وصولاً إلى وجو ، وفي خطوة تؤكد استمرار هذه الشراكة، يعود الرئيس الأميركي للسعودية بعد 8 زيارته الأولى.إلى ذلك، قالت الخارجية الأميركية إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد إلى السعودية لن تغفل دور الرياض في إطار استضافة المفاواضت المتعلقة بالحرب في ودورها في تهدئة التوترات في واليمن، وكشف في الوقت ذاته المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ، إن بلاده تثمن مبادرات السعودية في مجال دعم الحلول السياسية للنزاعات وجهودها المستمرة في تأمين أسواق الطاقة العالمية، والمساهمة في استقرار المنطقة عبر أدوات دبلوماسية، إقليمية، وعالمية.