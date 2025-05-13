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إقتصاد
وزير المالية السعودي: علاقتنا بأميركا تزداد قوة
Lebanon 24
13-05-2025
|
03:18
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بمشاركة ضخمة من كبرى شركات القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا وغيرها، ونحو 2000 مسؤول من القطاعين الخاص والعام، انطلق، اليوم الثلاثاء، في
الرياض
منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي أنشئ عام 1993، جاذباً أسماء كبيرة في عالم الأعمال والرؤساء التنفيذيين من البلدين.
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وعقد
وزير الخزانة
الأميركي سكوت بيسينت، ووزير المالية السعودي
محمد الجدعان
، جلسة مشتركة في مستهل المنتدى.
حيث أكد بيسنت أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يركز على إعادة الاقتصاد الأميركي للتصنيع.
كما شدد على أن "إعادة التوازن التجاري مع
الصين
من أولويات
إدارة ترامب
". وقال:"سنتجنب الاعتماد على الصين في القطاعات الاستراتيجية".
من جانبه تحدث الجدعان عن العلاقات الأميركية
السعودية
. وأكد أن العلاقة بين البلدين تزداد قوة
كما قال:" لدينا أقل نسبة بطالة في تاريخ السعودية".
هذا ويشارك الرئيس التنفيذي لشركة "
تسلا
"
إيلون ماسك
في المنتدى، فضلا عن الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي، بالإضافة إلى "بلاك روك" لاري فينك، وديفيد
ساكس
.
وأوضح فينك خلال كلمة ألقاها أن السعودية تحولت إلى مركز مهم لاستقطاب الاستثمارات العالمية.
كذلك يرتقب أن يشهد المنتدى كلمة للرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ للتركيز على التطورات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولي
العهد
السعودي وترامب
أما عصراً فيرتقب أن يلقي ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان
، والرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
خطاباً مشتركاً، يتناولان فيه التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية.
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