وزير المالية السعودي: علاقتنا بأميركا تزداد قوة



Advertisement

وعقد الأميركي سكوت بيسينت، ووزير المالية السعودي ، جلسة مشتركة في مستهل المنتدى.



حيث أكد بيسنت أن الرئيس الأميركي يركز على إعادة الاقتصاد الأميركي للتصنيع. بمشاركة ضخمة من كبرى شركات القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا وغيرها، ونحو 2000 مسؤول من القطاعين الخاص والعام، انطلق، اليوم الثلاثاء، في منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي أنشئ عام 1993، جاذباً أسماء كبيرة في عالم الأعمال والرؤساء التنفيذيين من البلدين.وعقد الأميركي سكوت بيسينت، ووزير المالية السعودي ، جلسة مشتركة في مستهل المنتدى.حيث أكد بيسنت أن الرئيس الأميركي يركز على إعادة الاقتصاد الأميركي للتصنيع.

كما شدد على أن "إعادة التوازن التجاري مع من أولويات ". وقال:"سنتجنب الاعتماد على الصين في القطاعات الاستراتيجية".



من جانبه تحدث الجدعان عن العلاقات الأميركية . وأكد أن العلاقة بين البلدين تزداد قوة

كما قال:" لدينا أقل نسبة بطالة في تاريخ السعودية".



هذا ويشارك الرئيس التنفيذي لشركة " " في المنتدى، فضلا عن الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي، بالإضافة إلى "بلاك روك" لاري فينك، وديفيد .



وأوضح فينك خلال كلمة ألقاها أن السعودية تحولت إلى مركز مهم لاستقطاب الاستثمارات العالمية.



كذلك يرتقب أن يشهد المنتدى كلمة للرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ للتركيز على التطورات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



ولي السعودي وترامب

أما عصراً فيرتقب أن يلقي ولي العهد السعودي ، والرئيس الأميركي خطاباً مشتركاً، يتناولان فيه التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية.