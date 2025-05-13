Advertisement

إقتصاد

وزير المالية السعودي: علاقتنا بأميركا تزداد قوة

Lebanon 24
13-05-2025 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1359672-638827291848532193.jpg
Doc-P-1359672-638827291848532193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بمشاركة ضخمة من كبرى شركات القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا وغيرها، ونحو 2000 مسؤول من القطاعين الخاص والعام، انطلق، اليوم الثلاثاء، في الرياض منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي أنشئ عام 1993، جاذباً أسماء كبيرة في عالم الأعمال والرؤساء التنفيذيين من البلدين.
Advertisement

وعقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، جلسة مشتركة في مستهل المنتدى.

حيث أكد بيسنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يركز على إعادة الاقتصاد الأميركي للتصنيع.
كما شدد على أن "إعادة التوازن التجاري مع الصين من أولويات إدارة ترامب". وقال:"سنتجنب الاعتماد على الصين في القطاعات الاستراتيجية".

من جانبه تحدث الجدعان عن العلاقات الأميركية السعودية. وأكد أن العلاقة بين البلدين تزداد قوة
كما قال:" لدينا أقل نسبة بطالة في تاريخ السعودية".

هذا ويشارك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك في المنتدى، فضلا عن الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي، بالإضافة إلى "بلاك روك" لاري فينك، وديفيد ساكس.

وأوضح فينك خلال كلمة ألقاها أن السعودية تحولت إلى مركز مهم لاستقطاب الاستثمارات العالمية.

كذلك يرتقب أن يشهد المنتدى كلمة للرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ للتركيز على التطورات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ولي العهد السعودي وترامب
أما عصراً فيرتقب أن يلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب خطاباً مشتركاً، يتناولان فيه التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية.
مواضيع ذات صلة
وزير المالية السعودي: علاقتنا مع أميركا تزداد قوة
lebanon 24
13/05/2025 12:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة بين وزير المالية السعودي ووزير الخزانة الأميركي في الرياض
lebanon 24
13/05/2025 12:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية السعودي: هناك تغيير هيكلي كبير في تمكين المرأة
lebanon 24
13/05/2025 12:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية السوداني: طلبنا من الوفد السعودي المساعدة في إعادة تشغيل مطار الخرطوم
lebanon 24
13/05/2025 12:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:16 | 2025-05-13
05:12 | 2025-05-13
04:47 | 2025-05-13
04:41 | 2025-05-13
04:08 | 2025-05-13
03:45 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24