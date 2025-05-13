في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.. بن سلمان يستقبل ترامب

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استقبل ولي السعودي، ، الثلاثاء، الرئيس الأميركي ، في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.ووصف زيارته التي ستشمل إلى جانب كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في . (سكاي نيوز عربية)