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عربي-دولي

في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.. بن سلمان يستقبل ترامب

Lebanon 24
13-05-2025 | 03:34
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استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.
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ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط. (سكاي نيوز عربية) 
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