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عربي-دولي
في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.. بن سلمان يستقبل ترامب
Lebanon 24
13-05-2025
|
03:34
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استقبل ولي
العهد
السعودي،
الأمير محمد بن سلمان
، الثلاثاء، الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.
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ووصف
الرئيس ترامب
زيارته التي ستشمل إلى جانب
السعودية
كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في
الشرق الأوسط
. (سكاي نيوز عربية)
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