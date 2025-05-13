محطة ترامب الأولى في الخليج.. الرئيس الأميركي في السعودية (صور وفيديو)

وصل الرئيس الأميركي إلى في زيارة إلى المنطقة وصفها بالتاريخية في أول جولة خارجية له منذ انتخابه، فيما تحمل الجولة دلالات سياسية، واقتصادية واسعة، بالنظر إلى توقيتها في خضم تحديات إقليمية متسارعة، بجانب مكانة كشريك استراتيجي لواشنطن في ملفات الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.



واستقبل ولي السعودي، ، الثلاثاء، الرئيس ، في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.

وووصل ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.



وحطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في الرياض ورافقتها مقاتلات إف-15 سعودية قبيل هبوطها، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال إن ترامب "يسعى لتعزيز العلاقة مع دول ".



ويشمل جدول زيارة ترامب للسعودية قمة مع زعماء دول مجلس التعاون ، يوم الأربعاء.

وبحسب البيت الأبيض، ستركز أجندة زيارة ترامب على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية.



ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية.

من جانبه، نشر موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، مقطع فيديو يظهر مرافقة مقاتلة عسكرية سعودية لطائرة الرئاسة الأميركية قبيل وصولها إلى الرياض.



وكتب سكافينو عبر حسابه على منصة "إكس": "صباح الخير من طائرة الرئاسة، السعودية شكرا على المرافقة، ودعم الرئيس ترامب، نقدّر ذلك جميعا. نراكم قريبا على أرض ، شكرا لكم".

وكالات أنباء "ممنوعة" من مرافقة ترامب



وكانت المجموعة الممثلة للصحفيين العاملين في البيت الأبيض قد اعربت عن انزعاجها من قرار ترامب منع أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقة الرئيس على متن طائرة "آير فورس وان" خلال رحلته إلى الشرق الأوسط.



ولم يكن هناك أي مراسل من وكالات "أسوشيتد برس" أو "بلومبرغ" أو " " على متن الطائرة، التي اعتاد الرؤساء من خلالها التحدث إلى الصحفيين المرافقين لهم.



وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان: "تقاريرهم تُوزع بسرعة على آلاف من وملايين القراء حول العالم يوميا، ما يضمن وصولا متكافئا إلى تغطية الرئاسة للجميع".



وأضافت: "هذا التغيير يُعد إساءة لكل أميركي له الحق في معرفة ما يفعله أعلى مسؤول منتخب في البلاد، بأسرع وقت ممكن". (العربية وسكاي نيوز عربية)

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