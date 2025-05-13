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عربي-دولي

محطة ترامب الأولى في الخليج.. الرئيس الأميركي في السعودية (صور وفيديو)

Lebanon 24
13-05-2025 | 03:45
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وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية في زيارة إلى المنطقة وصفها بالتاريخية في أول جولة خارجية له منذ انتخابه، فيما تحمل الجولة دلالات سياسية، واقتصادية واسعة، بالنظر إلى توقيتها في خضم تحديات إقليمية متسارعة، بجانب مكانة الرياض كشريك استراتيجي لواشنطن في ملفات الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.
 
واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الرئيس ترامب، في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.
 
وووصل ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.

وحطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في الرياض ورافقتها مقاتلات إف-15 سعودية قبيل هبوطها، حسبما ذكرت "فرانس برس".
 
وقال البيت الأبيض إن ترامب "يسعى لتعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط".

ويشمل جدول زيارة ترامب للسعودية قمة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء.
 
وبحسب البيت الأبيض، ستركز أجندة زيارة ترامب على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية. 
 
من جانبه، نشر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، مقطع فيديو يظهر مرافقة مقاتلة عسكرية سعودية لطائرة الرئاسة الأميركية قبيل وصولها إلى الرياض.

وكتب سكافينو عبر حسابه على منصة "إكس": "صباح الخير من طائرة الرئاسة، السعودية شكرا على المرافقة، ودعم الرئيس ترامب، نقدّر ذلك جميعا. نراكم قريبا على أرض المطار، شكرا لكم".
 
وكالات أنباء "ممنوعة" من مرافقة ترامب

وكانت المجموعة الممثلة للصحفيين العاملين في البيت الأبيض قد اعربت عن انزعاجها من قرار إدارة الرئيس ترامب منع أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقة الرئيس على متن طائرة "آير فورس وان" خلال رحلته إلى الشرق الأوسط.

ولم يكن هناك أي مراسل من وكالات "أسوشيتد برس" أو "بلومبرغ" أو "رويترز" على متن الطائرة، التي اعتاد الرؤساء من خلالها التحدث إلى الصحفيين المرافقين لهم.

وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان: "تقاريرهم تُوزع بسرعة على آلاف من وسائل الإعلام وملايين القراء حول العالم يوميا، ما يضمن وصولا متكافئا إلى تغطية الرئاسة للجميع".

وأضافت: "هذا التغيير يُعد إساءة لكل أميركي له الحق في معرفة ما يفعله أعلى مسؤول منتخب في البلاد، بأسرع وقت ممكن". (العربية وسكاي نيوز عربية)
 
طائرة الرئيس الأميركي تصل الرياض (فرانس برس)
 
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من استقبال الرئيس الأميركي في الرياض (فرانس برس)
 
 
 
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