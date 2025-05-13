محطة ترامب الأولى في الخليج.. الرئيس الأميركي في السعودية (صور وفيديو)

Good morning from Air Force One, Saudi Arabia! Thank you for the escort, and having President Trump’s back—We all appreciate it. See you on the ground shortly, THANK YOU!!!🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/iGuqfCvnwt
— Dan Scavino (@Scavino47) May 13, 2025
Good morning from Air Force One, Saudi Arabia! Thank you for the escort, and having President Trump’s back—We all appreciate it. See you on the ground shortly, THANK YOU!!!🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/iGuqfCvnwt
#فيديو | فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يصل المملكة في زيارة دولة، وسمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبليه.#الرئيس_الأمريكي_في_المملكة#92_عامًا_من_الشراكة_والازدهار#TrumpInKSA#واس pic.twitter.com/1OAFSBdqVX
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2025
#فيديو | فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يصل المملكة في زيارة دولة، وسمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبليه.#الرئيس_الأمريكي_في_المملكة#92_عامًا_من_الشراكة_والازدهار#TrumpInKSA#واس pic.twitter.com/1OAFSBdqVX
#فيديو | سمو #ولي_العهد وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في استراحة قصيرة بصالة التشريفات في المطار، تبادلا خلالها الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية.#الرئيس_الأمريكي_في_المملكة#٩٢_عامًا_من_الشراكة_والازدهار#TrumpInKSA#واس pic.twitter.com/Ri4fGK0Tgt
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2025
#فيديو | سمو #ولي_العهد وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في استراحة قصيرة بصالة التشريفات في المطار، تبادلا خلالها الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية.#الرئيس_الأمريكي_في_المملكة#٩٢_عامًا_من_الشراكة_والازدهار#TrumpInKSA#واس pic.twitter.com/Ri4fGK0Tgt