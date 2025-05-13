قمة اليوم ليست الاولى.. 5 قمم عقدت بين أميركا ودول الخليج

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ويبحث خلال جولته هذه التي ستضم قطر والإمارات أيضا، عدة ملفات إقليمية، وأمنية واقتصادية. بدأ الرئيس الأميركي ، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تمتد يومين، وصفها بالتاريخية.ويبحث خلال جولته هذه التي ستضم قطر والإمارات أيضا، عدة ملفات إقليمية، وأمنية واقتصادية.

على أن تعقد، غداً الأربعاء، قمة أميركية خليجية مشتركة.



وستكون هذه القمة الخامسة بين ودول مجلس التعاون .



4 مرات سابقة

إذ سبق أن عقدت 4 مرات، الأولى في كامب ديفيد بتاريخ ايار 2015.



أما الثانية فعقدت في نيسان عام 2016، في حين كانت الثالثة في ايار2017 في العاصمة السعودية ، بمشاركة ترامب خلال ولايته الأولى.



وجاءت الرابعة في 2022 بمشاركة عربية شملت مصر والأردن والعراق.

وتعد زيارة ترامب هذه إلى الرياض مؤشراً إلى المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول في المنطقة، فضلا عن ثقلها الاقتصادي.



في حين أعلنت أمس، أن الزيارة ستشهد مناقشة ملفات استراتيجية تتعلق بالأمن الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والاستثمار في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة.



يشار إلى أن القمة الأميركية الخليجية المرتقبة تعقد غدا في ظل تغيرات كبيرة شهدتها المنطقة، لاسيما بعد الحرب على ، والمفاوضات الأميركية، بعد تراجع ما يعرف بـ"المحور " في المنطقة، وتوترات خلف الكواليس بين إدارة ترامب ورئيس الوزراء .