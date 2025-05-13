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عربي-دولي

مسؤول قبرصي: سوريا تسلّمت 60 مواطنا حاولوا العبور بحرا إلى قبرص

Lebanon 24
13-05-2025 | 05:52
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أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس أن سوريا تسلّمت بموجب اتفاقية ثنائية مع الحكومة القبرصية 60 مواطنا تم اعتراضهم أثناء محاولتهم العبور بحرا إلى قبرص.
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وأضاف أن زورقين يحملان 60 سوريا أعيدوا بالفعل إلى سوريا في الأيام الأخيرة بموجب اتفاقية البحث والإنقاذ بين قبرص وسوريا.

وأوضح أن هناك زيادة في أعداد القوارب التي تحمل مهاجرين من سوريا إلى قبرص مقارنة بالسنوات السابقة بعد أن كانت تنطلق أساسا من لبنان. (روسيا اليوم)
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