مسؤول قبرصي: سوريا تسلّمت 60 مواطنا حاولوا العبور بحرا إلى قبرص

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أعلن نائب وزير الهجرة نيكولاس يوانيدس أن تسلّمت بموجب اتفاقية ثنائية مع الحكومة القبرصية 60 مواطنا تم اعتراضهم أثناء محاولتهم العبور بحرا إلى .وأضاف أن زورقين يحملان 60 سوريا أعيدوا بالفعل إلى سوريا في الأيام الأخيرة بموجب اتفاقية البحث والإنقاذ بين قبرص وسوريا.وأوضح أن هناك زيادة في أعداد القوارب التي تحمل مهاجرين من سوريا إلى قبرص مقارنة بالسنوات السابقة بعد أن كانت تنطلق أساسا من . (روسيا اليوم)