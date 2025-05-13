من بينهم ماسك... هؤلاء يرافقون ترامب في زيارته للسعودية

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حطت طائرة الرئيس الأميركي، ، الثلاثاء، في العاصمة ، حيث استقبله ولي السعودي .ويضم الوفد المرافق للرئيس الأميركي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى السعودية، باعتبارها أول زيارة رسمية خارجية في ولايته الثانية ماركو روبيو، بيت هيغسيث، وزير الخزانة سكوت بيسنت، وزير التجارة هوارد لوتنيك.ونقلت شبكة " إن" عن مسؤولين أميركيين في ، قولهم إن "غالبية كبار موظفي البيت الأبيض، بمن فيهم رئيسة الموظفين سوزي وايلز، ومجموعة ، سيرافقون الرئيس أيضا في زيارته التاريخية إلى السعودية".كما يضم الوفد الأميركي عددا من المدعوين لحضور منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي يعقد اليوم الثلاثاء ويجذب كبار التنفيذيين، أبرزهم رئيس شركة تسلا ، والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي.كذلك سيحضر المنتدى الرؤساء التنفيذيون لشركات "بلاك روك"، و"آي بي إم"، و"بوينغ"، و"دلتا إيرلاينز"، و"أميركان إيرلاينز"، و" إيرلاينز"، و" "، و"كوكاكولا"، و" ".