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عربي-دولي

من بينهم ماسك... هؤلاء يرافقون ترامب في زيارته للسعودية

Lebanon 24
13-05-2025 | 05:54
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حطت طائرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، حيث استقبله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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ويضم الوفد المرافق للرئيس الأميركي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى السعودية، باعتبارها أول زيارة رسمية خارجية في ولايته الثانية وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الدفاع بيت هيغسيث، وزير الخزانة سكوت بيسنت، وزير التجارة هوارد لوتنيك.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض، قولهم إن "غالبية كبار موظفي البيت الأبيض، بمن فيهم رئيسة الموظفين سوزي وايلز، ومجموعة نواب الرئيس، سيرافقون الرئيس أيضا في زيارته التاريخية إلى السعودية".

كما يضم الوفد الأميركي عددا من المدعوين لحضور منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي يعقد اليوم الثلاثاء ويجذب كبار التنفيذيين، أبرزهم رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي.

كذلك سيحضر المنتدى الرؤساء التنفيذيون لشركات "بلاك روك"، و"آي بي إم"، و"بوينغ"، و"دلتا إيرلاينز"، و"أميركان إيرلاينز"، و"يونايتد إيرلاينز"، و"أوبر"، و"كوكاكولا"، و"غوغل".
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