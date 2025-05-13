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إقتصاد

دولة عربيّة تُعلن عن 3 إكتشافات للنفط والغاز

Lebanon 24
13-05-2025 | 06:10
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أعلنت وزارة البترول المصرية عن ثلاثة اكتشافات للنفط والغاز في الصحراء الغربية وخليج السويس.
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ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لبئر في الصحراء الغربية 30 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً. (سكاي نيوز)

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