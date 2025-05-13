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عربي-دولي

مباحثات ثنائية بين الأمير محمد بن سلمان وترامب

Lebanon 24
13-05-2025 | 06:12
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عقدت في العاصمة السعودية الرياض، قمة سعودية - أميركية في قصر اليمامة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يزور الرياض في إطار زيارة وصفها بالتاريخية.
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وكان ترامب وصل إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض على متن الطائرة الرئاسية الأميركية، بمرافقة مقاتلات "أف 15" سعودية.

كما رافق الضيف الأميركي وفد كبير ضمّ العديد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين. (العربية)
 
 
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