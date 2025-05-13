مباحثات ثنائية بين الأمير محمد بن سلمان وترامب

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عقدت في العاصمة ، قمة سعودية - أميركية في بين ولي السعودي ، والرئيس الأميركي الذي يزور في إطار زيارة وصفها بالتاريخية.وكان وصل إلى في الرياض الرئاسية الأميركية، بمرافقة مقاتلات "أف 15" سعودية.كما رافق الضيف الأميركي وفد كبير ضمّ العديد من وكبار المسؤولين. (العربية)