Advertisement

إقتصاد

بالصورة... المصرف المركزي السوري يرفع سعر الليرة مقابل الدولار

Lebanon 24
13-05-2025 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1359740-638827410331208379.jpg
Doc-P-1359740-638827410331208379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفع مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 11 ألف ليرة للشراء.
Advertisement

وحدّد المركزي السوري سعر صرف الليرة للمبيع عند 11110 ليرة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
مصرف سوريا المركزي يعلن تخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي إلى 12 ألف ليرة
lebanon 24
13/05/2025 20:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ مصرف ليبيا المركزي: نتيجة السياسات القائمة اتخذنا قرار تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار
lebanon 24
13/05/2025 20:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر الدولار في مصر يقفز لمستويات تاريخية جديدة مقابل الجنيه
lebanon 24
13/05/2025 20:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار مهمّ من المصرف المركزيّ السوريّ
lebanon 24
13/05/2025 20:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:19 | 2025-05-13
13:12 | 2025-05-13
12:53 | 2025-05-13
12:40 | 2025-05-13
12:38 | 2025-05-13
12:38 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24