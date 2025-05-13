بالصورة... المصرف المركزي السوري يرفع سعر الليرة مقابل الدولار

رفع مصرف المركزي اليوم الثلاثاء سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 11 ألف ليرة للشراء.

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وحدّد المركزي السوري سعر صرف الليرة للمبيع عند 11110 ليرة. (روسيا اليوم)