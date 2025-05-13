إيران تعلّق على حلّ "حزب العمال الكردستاني"

Advertisement

رحّبت الخارجية الثلاثاء بإعلان حلّ نفسه في ما وصفته بأنه "الخطوة المهمة باتجاه نبذ العنف وتعزيز الأمن".وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بقائي في بيان "نأمل بأن يؤدي استكمال هذه العملية إلى دعم الاستقرار والسلام في والمنطقة".وكان أعلن في بيان الإثنين أنه أنجز "مهمته التاريخية" و"اتخذ قرارات بحل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح وإنهاء الأنشطة" التي كانت تمارس باسمه، منهيا بذلك نزاعا مع تركيا امتد لزهاء أربعة عقود.وتقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال لمواجهة مقاتلي الحزب الذين يتمركزون في معسكرات في .