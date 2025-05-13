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عربي-دولي

إيران تعلّق على حلّ "حزب العمال الكردستاني"

Lebanon 24
13-05-2025 | 07:12
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رحّبت الخارجية الإيرانية الثلاثاء بإعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه في ما وصفته بأنه "الخطوة المهمة باتجاه نبذ العنف وتعزيز الأمن".
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وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان "نأمل بأن يؤدي استكمال هذه العملية إلى دعم الاستقرار والسلام في تركيا والمنطقة".

وكان حزب العمال أعلن في بيان الإثنين أنه أنجز "مهمته التاريخية" و"اتخذ قرارات بحل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح وإنهاء الأنشطة" التي كانت تمارس باسمه، منهيا بذلك نزاعا مع تركيا امتد لزهاء أربعة عقود.

وتقيم أنقرة منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة مقاتلي الحزب الذين يتمركزون في معسكرات في إقليم كردستان.

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