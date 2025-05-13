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عربي-دولي

ما هي شروط حزب العمال الكردستاني للسلام مع تركيا؟

Lebanon 24
13-05-2025 | 07:40
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ذكرت "العربية"، أنّه بعد إعلان حزب العمال الكردستاني في تركيا يوم أمس عن حلّ نفسه، كشف عضو لجنة العلاقات الدولية في الحزب محمد علي عن الشروط التي وضعها للسلام مع السلطات التركية.
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وقال علي إنّ "الحزب يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين".

كما أشار إلى أنه يطالب أيضا بـ"تحسين ظروف سجن زعيمه عبد الله أوجلان، ووضعه في مكان أكثر اتساعاً وراحة، حيث يمكنه البقاء على اتصال بالعالم الخارجي" قبل بدء محادثات السلام مع تركيا.

إلى ذلك، اعتبر أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة التركية، التي يجب عليها إنشاء إطار قانوني وسياسي للنضال السياسي لحزب العمال الكردستاني في البلاد".

ورأى أنه "للقيام بذلك، سيكون من الضروري تعديل الدستور"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية. (العربية)
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