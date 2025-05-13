ما هي شروط حزب العمال الكردستاني للسلام مع تركيا؟

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ذكرت "العربية"، أنّه بعد إعلان في يوم أمس عن حلّ نفسه، كشف عضو في الحزب محمد علي عن الشروط التي وضعها للسلام مع السلطات .وقال علي إنّ "الحزب يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين".كما أشار إلى أنه يطالب أيضا بـ"تحسين ظروف سجن زعيمه ، ووضعه في مكان أكثر اتساعاً وراحة، حيث يمكنه البقاء على اتصال بالعالم الخارجي" قبل بدء محادثات السلام مع تركيا.إلى ذلك، اعتبر أن " الآن في التركية، التي يجب عليها إنشاء إطار قانوني وسياسي للنضال السياسي لحزب العمال الكردستاني في البلاد".ورأى أنه "للقيام بذلك، سيكون من الضروري تعديل "، وفق ما نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" . (العربية)