صحيفة بريطانيّة: كفى للمجازر في غزة

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ذكر موقع "عربي 21" أنّه في وقت تشهد فيه غزة أفظع المجازر التي تُسجل في التاريخ الحديث، يطرح الكاتب ماثيو تساؤلًا محوريًا لماذا يغض العالم الطرف عن مآسي في ؟وفي مقال له نشرته صحيفة "ذا تايمز" ، تساءل باريس عن السبب وراء تجاهل العالم لما يحدث في غزة، مشيرًا إلى أن الحروب والمجازر في قطاع غزة أصبحت شبه غائبة عن عناوين الأخبار الدولية، رغم ما يُواجهه مليونا فلسطيني من مخاطر المجاعة والهجمات الوحشية التي قد تكون على وشك التصعيد.وقال باريس إن الحديث عن مأساة غزة تراجع بشكل كبير وسط انشغال العالم بقضايا أقل أهمية، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث يعد تواطؤًا غير مباشر مع ، التي يستمر الغرب في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لها.وأشار باريس إلى أن إسرائيل، التي تعتبر حليفا رئيسيا للغرب، تقوم بإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، بينما يكتفي بإصدار بيانات دبلوماسية غير فعالة، فيما تستمر إسرائيل في تنفيذ هجماتها وفرض الحصار. وذكر الكاتب أن الدول الغربية، وعلى رأسها ، تساهم في تمويل آلة الحرب من خلال صمتها ودعمها العسكري المستمر.وتساءل باريس عما إذا كان الغرب سيكتفي بتجاهل هذه الفظائع كما فعل في حالات سابقة، وكيف ستنظر الأجيال إلى هذا الصمت؟ وقال إن التاريخ سيذكر في أن الدول الغربية التي طالما دعمت حقوق الإنسان كانت غافلة أو متواطئة في جريمة الحرب التي كانت غزة مسرحًا لها.وأكد أن العنف الذي يواجهه في غزة قد يتسبب في تكريس النزاع بشكل أكبر، وأنه يتعيّن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بشكل أكبر.وأفاد الكاتب بأن إسرائيل تستفيد في دعمها ، ليس فقط من الدعم العسكري المادي، ولكن من الدعم المعنوي المتعلق بمشاعر الذنب التي يشعر بها الغرب بسبب "الهولوكوست"، مما يجعل الغرب يتجاهل أفعال إسرائيل ضد الفلسطينيين.وتساءل باريس في ختام مقاله عن السبب في صمت الحكومة البريطانية، وكذلك الأحزاب السياسية البريطانية المختلفة، في مواجهة هذه الكارثة، في وقت كان من المفترض أن تكون الحكومة البريطانية، بما تحمله من قيم أخلاقية، أكثر استجابة لهذه الفظائع.وفي النهاية، دعا باريس إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح وحاسم من قبل الدول الغربية تجاه ما يحدث في غزة، مشددًا على ضرورة أن يرتفع الصوت ويقول الجميع "كفى" لهذه المجازر. (عربي 21)