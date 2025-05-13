الرئيس الصينيّ: حجم التجارة مع أميركا اللاتينية سيتجاوز 500 مليار دولار

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أعلن ، أنّ حجم التبادل التجاري بين ودول أميركا اللاتينية ومنطقة ، سيتجاوز 500 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مؤكداً "متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين".وقال شي خلال خطاب ألقاه في الصيني – الأميركي اللاتيني إنّ "الصين مستعدة لتعزيز التضامن مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي، والعمل معها في تنفيذ 3 مبادرات رئيسية: ، ، ".