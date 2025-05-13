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إقتصاد

الرئيس الصينيّ: حجم التجارة مع أميركا اللاتينية سيتجاوز 500 مليار دولار

Lebanon 24
13-05-2025 | 08:13
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنّ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، سيتجاوز 500 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مؤكداً "متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين".
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وقال شي خلال خطاب ألقاه في منتدى التعاون الصيني – الأميركي اللاتيني إنّ "الصين مستعدة لتعزيز التضامن مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي، والعمل معها في تنفيذ 3 مبادرات رئيسية: مبادرة التنمية العالمية، مبادرة الحضارة العالمية، مبادرة الأمن العالمي".

وأكّد أنّ "هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار العالمي، وأنّ الصين مستعدة لتقديم خبراتها التنموية". (الميادين)
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