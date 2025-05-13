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نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيدخل قطاع غزة بكلّ قوته في الأيام المقبلة

Lebanon 24
13-05-2025 | 09:03
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ "الجيش الإسرائيلي سيدخل قطاع غزة بكلّ قوته في الأيام المقبلة".
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وفي لقاء مع جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، قال نتنياهو: "سندخل بكل قوتنا إلى غزة لإتمام العملية وهزيمة حماس".

وأضاف: "لن يكون هناك سبيل لوقف الحرب. يمكننا التوصل إلى وقف إطلاق نار لفترة معينة، لكننا سنمضي قدما".

وشدد على أن إسرائيل "تعمل على العثور على دول تقبل باستقبال سكان قطاع غزة لديها". (سكاي نيوز)
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