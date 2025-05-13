نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيدخل قطاع غزة بكلّ قوته في الأيام المقبلة

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قال ، إنّ "الجيش سيدخل بكلّ قوته في الأيام المقبلة".وفي لقاء مع جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، قال : "سندخل بكل قوتنا إلى غزة لإتمام العملية وهزيمة ".وأضاف: "لن يكون هناك سبيل لوقف الحرب. يمكننا التوصل إلى وقف إطلاق نار لفترة معينة، لكننا سنمضي قدما".وشدد على أن "تعمل على العثور على دول تقبل باستقبال سكان قطاع غزة لديها". (سكاي نيوز)