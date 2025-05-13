هل تُقدّم السعودية إستثمارات بتريليون دولار لترامب؟

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ذكرت وكالة " " أن الرئيس الأميركي من غير المرجح أن يحصل على التزامات استثمارية من بقيمة تريليون دولار.وأشارت الوكالة إلى أن آمال قد تخيب بسبب خطط السعودية الطموحة لإعادة هيكلة اقتصادها الوطنيّ، حيث تبلغ تكلفة خطة التنويع الاقتصادي نحو تريليونيّ دولار. (روسيا اليوم)