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إقتصاد

هل تُقدّم السعودية إستثمارات بتريليون دولار لترامب؟

Lebanon 24
13-05-2025 | 09:27
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من غير المرجح أن يحصل على التزامات استثمارية من السعودية بقيمة تريليون دولار.
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وأشارت الوكالة إلى أن آمال ترامب قد تخيب بسبب خطط السعودية الطموحة لإعادة هيكلة اقتصادها الوطنيّ، حيث تبلغ تكلفة خطة التنويع الاقتصادي نحو تريليونيّ دولار. (روسيا اليوم)
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