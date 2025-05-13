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عربي-دولي

ترامب: أنا والأمير محمد بن سلمان نكن لبعضنا الكثير من الودّ

Lebanon 24
13-05-2025 | 09:53
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "علاقة جيدة تجمعه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان".
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وقال ترامب في تصريحات مقتضبة: "نكن لبعضنا الكثير من الودّ". (العربية)
 
 
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