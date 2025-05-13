إيران مستعدة لقبول قيود مؤقتة لتخصيب اليورانيوم "لبناء الثقة"

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قال نائب الثلاثاء إن منفتحة على قبول فرض قيود موقتة على تخصيب اليورانيوم، موضحا أن المحادثات مع لم تتناول هذه التفاصيل بعد.واختتمت إيران والولايات المتحدة محادثات نووية في الأحد دون تحقيق اختراق واضح مع اشتعال مواجهة علنية بشأن تخصيب اليورانيوم، لكن الطرفين أبديا رضاهما بعد الجولة الرابعة من المفاوضات.وبدأ الطرفان مباحثات في 12 نيسان بوساطة من عُمان التي أدت دور الوسيط أيضا في مفاوضات سابقة أثمرت في العام 2015، التوصل إلى اتفاق دولي بين والقوى الكبرى بشأن الملف .ونقلت عن تخت روانجي قوله "لم ندخل بعد في تفاصيل تتعلق بمستوى ونسبة التخصيب. وإنما أعلنا، كإطار عام، أننا لفترة محدودة، يمكننا قبول مجموعة من القيود المتعلقة بمستوى وسعة التخصيب، وسائر المشابهة في المجال النووي، وذلك في إطار إجراءات لبناء الثقة".وتقوم إيران حاليا بالتخصيب بنسبة 60 في المئة، مقتربة من نسبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدام العسكري.وكان الأميركي قال الإثنين إن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتخصب اليورانيوم إلى هذا المستوى.