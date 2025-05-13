السعوديّة تُوقّع مع أميركا "أكبر صفقة أسلحة في التاريخ"... ترامب عن بن سلمان: علاقتنا جيّدة

بدأ الرئيس الأميركيّ جولته في ، بزيارة العربيّة السعوديّة.

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وبعد وصوله إلى مطار الملك خالد الدوليّ، مشى فوق السجاد البنفسجي الذي فرش لاستقباله.

وبخيول يرفع فرسانها السعودي والأميركي، استقبلت ضيفها، الذي عقد مباحثات في قصر اليمامة مع ولي السعوديّ .

توقيع أكبر صفقة أسلحة في التاريخ

ووقع وترامب خلال إجتماعهما وثيقة الشراكة الاقتصادية - الاستراتيجية.

وأعلن عن توقيع الأميركية والمملكة على "أكبر صفقة أسلحة في التاريخ"، بقيمة 142 مليار دولار.

وكشف البيت الأبيض أنّ "ترامب يضمن التزاما تاريخيا باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة".

وقال إنّ "الاتفاقية تتضمن تزويد السعودية بمعدات وخدمات حربية متطورة من أكثر من 12 شركة دفاعية أميركية".