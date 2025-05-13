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عربي-دولي
السعوديّة تُوقّع مع أميركا "أكبر صفقة أسلحة في التاريخ"... ترامب عن بن سلمان: علاقتنا جيّدة
Lebanon 24
13-05-2025
|
10:17
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بدأ الرئيس الأميركيّ
دونالد ترامب
جولته في
الخليج
، بزيارة
المملكة
العربيّة السعوديّة.
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وبعد وصوله إلى مطار الملك خالد الدوليّ، مشى
ترامب
فوق السجاد البنفسجي الذي فرش لاستقباله.
وبخيول يرفع فرسانها
العلمين
السعودي والأميركي، استقبلت
الرياض
ضيفها، الذي عقد مباحثات في قصر اليمامة مع ولي
العهد
السعوديّ
الأمير محمد بن سلمان
.
توقيع أكبر صفقة أسلحة في التاريخ
ووقع
بن سلمان
وترامب خلال إجتماعهما وثيقة الشراكة الاقتصادية - الاستراتيجية.
وأعلن
البيت الأبيض
عن توقيع
الولايات المتحدة
الأميركية والمملكة
العربية السعودية
على "أكبر صفقة أسلحة في التاريخ"، بقيمة 142 مليار دولار.
وكشف البيت الأبيض أنّ "ترامب يضمن التزاما تاريخيا باستثمار
السعودية
600 مليار دولار في الولايات المتحدة".
وقال إنّ "الاتفاقية تتضمن تزويد السعودية بمعدات وخدمات حربية متطورة من أكثر من 12 شركة دفاعية أميركية".
وأعلن أنّ "الحزمة تضم أيضا تدريبا ودعما مكثفا لبناء قدرات القوات المسلحة".
وأضاف البيت الأبيض أنّ "الاتفاقيات مع السعودية تُعزّز أمن الطاقة وصناعة الدفاع والريادة التكنولوجية".
وتابع أنّ "الاتفاقيات مع السعودية تسهل الوصول إلى البنية التحتية العالمية والمعادن الاستراتيجية".
ووصف البيت الأبيض "الاتفاقيات مع السعودية "بالتاريخية لكلا البلدين"، وقال: "تمثل عصرا ذهبيا جديدا للعلاقات الثنائية".
ترامب
وقال ترامب بعد استقباله في قصر اليمامة إنّ "علاقة جيدة تجمعه
بولي
العهد السعودي الأمير
محمد بن سلمان
".
وأضاف: "نكن لبعضنا الكثير من الودّ".
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