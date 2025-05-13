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إقتصاد

تراجع سوق العمالة في بريطانيا

Lebanon 24
13-05-2025 | 10:39
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ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، أن مكتب الاحصاء الوطني قال إن أحدث البيانات أظهرت دلالات على " تراجع" سوق العمالة، حيث تراجع نمو الأرباح الاعتيادية إلى 5.6 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى آذار الماضي. (سكاي نيوز)
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