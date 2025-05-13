نائب يُفجّر مفاجأة.. رجل تحرش بـ40 قاصراً وصوّرهم

كشف النائب في المجلس الشَّعبي الوطني رشيد شرشار، عن اعتداء رجل على 40 قاصراً.

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وأوضح النائب خلال جلسة علنية "أن القضية التي تمَّ الكشف عنها في ولاية وهران تتعلق برجل يوصف بالوحش اعتدى جنسيا على 40 قاصرا، وأكثر من ذلك قام بتصويرهم من أجل تهديدهم أو تهديد أهلهم لاحقا".

وشدد على ضرورة "متابعة وزير العدل الجزائري شخصيا لهذه القضية لأنها قضية رأي عام"، قائلا "يجب أن يكشف عن تفاصيلها وكيل الجمهورية المختص إقليميا".

وأضاف أنَ "ما تم الكشف عنه لحد الآن، هو عدم وجود شكاوى حول القضية، ما دفع الفاعل إلى تكرار فعلته 40 مرة". (العربية)