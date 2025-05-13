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خلال اشتباك مع قوة هندسية إسرائيلية.. "حماس" تنفّذ عملية نوعية

Lebanon 24
13-05-2025 | 11:06
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أعلنت "كتائب القسام" أنها تمكّنت من القضاء على سائق آلية عسكرية إسرائيلية خلال اشتباك مع قوة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
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وجاء في بيان "كتائب القسام": "بعد عودتهم من خطوط القتال. أكد مجاهدو القسام الاشتباك مع قوة هندسية إسرائيلية بالأسلحة الخفيفة والإجهاز على سائق آلية عسكرية "باقر" شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة وذلك بتاريخ 11 أيار الجاري".
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