خلال اشتباك مع قوة هندسية إسرائيلية.. "حماس" تنفّذ عملية نوعية

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وجاء في بيان " القسام": "بعد عودتهم من خطوط القتال. أكد مجاهدو القسام الاشتباك مع قوة هندسية إسرائيلية بالأسلحة الخفيفة والإجهاز على سائق آلية عسكرية " " شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة وذلك بتاريخ 11 أيار الجاري".