الهند: قضية كشمير شأن داخلي يُعالج عبر الحوار الثنائي مع باكستان

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أعلن المتحدث باسم راندهير جاييسوال أن أي مسائل تتعلق بإقليم جامو وكشمير الاتحادي يجب أن تحل بين وباكستان على أساس ثنائي.وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء: "لدينا موقف وطني ثابت بأن أي قضايا تخص إقليم جامو وكشمير الاتحادي يجب أن تحل بين الهند وباكستان بشكل ثنائي، وهذه السياسة المعلنة لم تتغير". (روسيا اليوم)