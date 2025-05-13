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الهند: قضية كشمير شأن داخلي يُعالج عبر الحوار الثنائي مع باكستان

Lebanon 24
13-05-2025 | 11:25
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جاييسوال أن أي مسائل تتعلق بإقليم جامو وكشمير الاتحادي يجب أن تحل بين الهند وباكستان على أساس ثنائي.
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وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء: "لدينا موقف وطني ثابت بأن أي قضايا تخص إقليم جامو وكشمير الاتحادي يجب أن تحل بين الهند وباكستان بشكل ثنائي، وهذه السياسة المعلنة لم تتغير". (روسيا اليوم)
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