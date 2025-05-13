في اتصال... هذا ما قاله عيدان ألكسندر لنتنياهو!

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وفي مقطع فيديو نشره ، قال الجندي البالغ من العمر 21 عاما إنه لا يزال ضعيفا، لكن تعافيه "مسألة وقت".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "من الرائع جدا أن يسمع" صوت ألكسندر.وأضاف: "شعب سعيد. أريدك أن تعلم أن هذه لحظة رائعة بكل بساطة".وردّ عيدان: "هذا جنون، هذا لا يُصدّق. أنا بخير. ضعيف، لكن شيئا فشيئا سأعود إلى ما كنت عليه. إنها مسألة وقت".وكانت حركة حماس قد أطلقت سراح ألكسندر، الذي يتلقى العلاج حاليا في المستشفى، الإثنين، بعد أكثر من 19 شهرا في الأسر.