اتفاقات بمليارات الدولارات وُقّعت... هذا ما أُعلن في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي

وأكّد أن السعودية من أكثر الأمم ازدهارا في العالم والأمير محمد بن سلمان يعمل بجد ولا أعتقد أنه ينام الليل.





واعتبر أن "إدارة كانت سيئة ولم تدعم الشركاء ويوجد لدينا حلفاء أقوياء ومحمد بن سلمان أفضل من يمثل هذا التحالف، واصفاً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ "أعظم من مثّل شعبه".



وأوضح ترامب أنّ "سحب إدارة بايدن تصنيف الحوثي من الجماعات الإرهابية كان خطوة خاطئة"، مشيرا إلى أنّ "هناك من حول الصحراء إلى مزارع وإيران حولت مزارعها إلى صحاري".



اما عن " " ولبنان"، فأعلن ترامب أنّ "حزب الله نهب وجلب البؤس إلى ".



واعتبر أن " كانت " الشرق الأوسط" قبل التدخل "، موضحًا أنّه "على أن تبني دولتها بدلا من دعم الميليشيات".



وأكّد أنّه مستعد لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام.



اضاف ترامب:"ما نعرضه على إيران لن يدوم للأبد ولن نسمح لهم باستخدام القنبلة النووية ".





وأعلن أنه "نستخدم قوتنا العسكرية لإحلال السلام"، مشيراً إلى أنّه "لن أتردد باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن السعودية".



وشرح أنّه "لم نكن نود ضرب الحوثيين ولكنهم كانوا يستهدفون السفن وكانوا سابقا يستهدفون السعودية".

وشكر ترامب السعودية على الدور البناء في محادثات ، موكداً أنه " لن نتورط في أي حرب وعلى القتل أن يتوقف فأنا أفضل السلام دائما".وأعلن أنه "نستخدم قوتنا العسكرية لإحلال السلام"، مشيراً إلى أنّه "لن أتردد باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن السعودية".وشرح أنّه "لم نكن نود ضرب الحوثيين ولكنهم كانوا يستهدفون السفن وكانوا سابقا يستهدفون السعودية". اما عن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، اعتبر ترامب أنّه "سيكون مهما لها ولدول الشرق الأوسط".واعتبر أن "إدارة كانت سيئة ولم تدعم الشركاء ويوجد لدينا حلفاء أقوياء ومحمد بن سلمان أفضل من يمثل هذا التحالف، واصفاً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ "أعظم من مثّل شعبه".وأوضح ترامب أنّ "سحب إدارة بايدن تصنيف الحوثي من الجماعات الإرهابية كان خطوة خاطئة"، مشيرا إلى أنّ "هناك من حول الصحراء إلى مزارع وإيران حولت مزارعها إلى صحاري".اما عن " " ولبنان"، فأعلن ترامب أنّ "حزب الله نهب وجلب البؤس إلى ".واعتبر أن " كانت " الشرق الأوسط" قبل التدخل "، موضحًا أنّه "على أن تبني دولتها بدلا من دعم الميليشيات".وأكّد أنّه مستعد لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام.اضاف ترامب:"ما نعرضه على إيران لن يدوم للأبد ولن نسمح لهم باستخدام القنبلة النووية ".

وكشف ترامب غن خلق "46 ألف وظيفة من خلال اتفاقيات كثيرة وهناك اتفاقيات كبيرة جدا مع "، معلناً أنّه "أوقفنا العمل باللوائح التنظيمية القديمة وقلصنا حجم البيروقراطية وحققنا أرقاما قياسية".وكشف ترامب أنّه أعاد الاستثمارات إلى أميركا، قائلاً: "اتفاقات بمليارات الدولارات تم توقيعها اليوم مع السعودية".تابع: "لا أحد يصنع الأسلحة الأفضل والأكثر فتكًا في العالم مثل بلدنا".وأوضح ترامب أنّه "قمنا ببعض الاعمال في الرعاية الصحية ووضعنا أرقاما لم يصل إليها أي أحد مسبقا"، معتبراً أنّه "لا مكان أفضل من أميركا لتحقيق الثروات بفضل وجودي".واعتبر ترامب أن " العربية هي مكان جميل جداً"، مضيفاً "نضيف تريليون دولار من الاستثمارات للولايات المتحدة بزيارتي للسعودية".وأشار إلى أن "هناك تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان وهناك عبقرية معمارية في السعودية ولم أر أي برج في أي مكان آخر من قبل"، معتبراً أنّ "الرياض ستصبح مركز أعمال للعالم بأسره وكأس العالم سيكون حدثًا مهما في السعودية".وقال ترامب:" نتائج القطاعات غير النفطية في السعودية تجاوزت قطاع ".وأعلن أن "ميلاد الشرق الأوسط الجديد يأتي من شعوب هذه المنطقة ومذهل ما قمتم به"، متابعا "حققتم هذه المعجزة بالطريقة العربية ودول الخليج أظهرت أن المجتمعات بإمكانها أن تحسن نوعية الحياة".