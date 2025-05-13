اتفاقات بمليارات الدولارات وُقّعت... هذا ما أُعلن في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي

وكشف أنّه تمّ توقيع اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّه "ما وقعناه اليوم هو جزء من طموح أكبر".
أنّه لن ينسى هذه الضيافة الاستثنائية في السعودية ووصف ولي العهد السعوددي محمد بن سلمان بـ"الرجل الرائع".
وأعلن ترامب أنّه يعمل على جعل العلاقات أقوى قوة واستقرار، موضحًا أنّه "أتيت هذا المساء إلى السعودية لأتحدث عن مستقبل رائع في
وكشف ترامب غن خلق "46 ألف وظيفة من خلال اتفاقيات كثيرة وهناك اتفاقيات كبيرة جدا مع الصين
"، معلناً أنّه "أوقفنا العمل باللوائح التنظيمية القديمة وقلصنا حجم البيروقراطية وحققنا أرقاما قياسية".
وكشف ترامب أنّه أعاد الاستثمارات إلى أميركا، قائلاً: "اتفاقات بمليارات الدولارات تم توقيعها اليوم مع السعودية".
تابع: "لا أحد يصنع الأسلحة الأفضل والأكثر فتكًا في العالم مثل بلدنا".
وأوضح ترامب أنّه "قمنا ببعض الاعمال في الرعاية الصحية ووضعنا أرقاما لم يصل إليها أي أحد مسبقا"، معتبراً أنّه "لا مكان أفضل من أميركا لتحقيق الثروات بفضل وجودي".
واعتبر ترامب أن "الجزيرة
العربية هي مكان جميل جداً"، مضيفاً "نضيف تريليون دولار من الاستثمارات للولايات المتحدة بزيارتي للسعودية".
وأكّد أن السعودية من أكثر الأمم ازدهارا في العالم والأمير محمد بن سلمان يعمل بجد ولا أعتقد أنه ينام الليل.
وأشار إلى أن "هناك تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان وهناك عبقرية معمارية في السعودية ولم أر أي برج في أي مكان آخر من قبل"، معتبراً أنّ "الرياض ستصبح مركز أعمال للعالم بأسره وكأس العالم سيكون حدثًا مهما في السعودية".
وقال ترامب:" نتائج القطاعات غير النفطية في السعودية تجاوزت قطاع النفط
".
وأعلن أن "ميلاد الشرق الأوسط الجديد يأتي من شعوب هذه المنطقة ومذهل ما قمتم به"، متابعا "حققتم هذه المعجزة بالطريقة العربية ودول الخليج أظهرت أن المجتمعات بإمكانها أن تحسن نوعية الحياة".
اما عن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، اعتبر ترامب أنّه "سيكون مهما لها ولدول الشرق الأوسط".
واعتبر أن "إدارة بايدن
كانت سيئة ولم تدعم الشركاء ويوجد لدينا حلفاء أقوياء ومحمد بن سلمان أفضل من يمثل هذا التحالف، واصفاً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ "أعظم من مثّل شعبه".
وأوضح ترامب أنّ "سحب إدارة بايدن تصنيف الحوثي من الجماعات الإرهابية كان خطوة خاطئة"، مشيرا إلى أنّ "هناك من حول الصحراء إلى مزارع وإيران حولت مزارعها إلى صحاري".
اما عن "حزب الله
" ولبنان"، فأعلن ترامب أنّ "حزب الله نهب الدولة اللبنانية
وجلب البؤس إلى لبنان
".
واعتبر أن "بيروت
كانت "باريس
الشرق الأوسط" قبل التدخل الإيراني
"، موضحًا أنّه "على إيران
أن تبني دولتها بدلا من دعم الميليشيات".
وأكّد أنّه مستعد لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام.
اضاف ترامب:"ما نعرضه على إيران لن يدوم للأبد ولن نسمح لهم باستخدام القنبلة النووية ".
وشكر ترامب السعودية على الدور البناء في محادثات أوكرانيا
، موكداً أنه " لن نتورط في أي حرب وعلى القتل أن يتوقف فأنا أفضل السلام دائما".
وأعلن أنه "نستخدم قوتنا العسكرية لإحلال السلام"، مشيراً إلى أنّه "لن أتردد باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن السعودية".
وشرح أنّه "لم نكن نود ضرب الحوثيين ولكنهم كانوا يستهدفون السفن وكانوا سابقا يستهدفون السعودية".